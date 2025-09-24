River perdió con Palmeiras y se despidió de la Libertadores

El elenco argentino, que terminó con diez por expulsión de Acuña, cayó 3-1 por el partido revancha de los cuartos de final.

En un final con escándalo, River Plate quedó eliminado este miércoles de la Copa Libertadores de América al perder de visitante 3-1 ante Palmeiras de Brasil por el partido revancha de los cuartos de final.

El partido, que se jugó en el estadio Allianz Parque de San Pablo, tuvo el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

El “Verdao” marcó por intermedio de Vitor Roque y dos de José Manuel López -uno de penal-, mientras que Maximiliano Salas había puesto en ventaja al equipo argentino, que terminó con diez por la expulsión del lateral Marcos Acuña.

De esa manera, el “Millo” no pudo llegar a las semifinales, mientras que Palmeiras ahora espera por el ganador de San Pablo y Liga de Quito.

En la primera etapa sorprendió River, adelantándose rápido en la vuelta e igualando el global. Maximiliano Salas conectó, de cabeza, un notable tiro libre de Juan Fernando Quintero desde el lateral, y abrió el marcador. Palmeiras generó algunos notables acercamientos, pero Franco Armani se destacó con sus atajadas.

El complemento también tuvo un gol tempranero, en condiciones similares. Vitor Roque cabeceó un tiro libre desde el lateral, Armani contuvo su definición pero, de rebote, el brasileño igualó para Palmeiras. River tomó la iniciativa y propuso a lo largo de todo el encuentro, pero el “Verdao” jugó inteligentemente con su necesidad.

Ya en tiempo agregado, Marcos Acuña camiseteó a Facundo Torres y lo tumbó en el área, viendo la doble amonestación y pena máxima para Palmeiras. José Manuel López convirtió el penal en gol para hundir a River en la serie y, para colmo de males, selló la goleada global con un golazo agónico de mediana distancia (5-2).