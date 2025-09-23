Palmeiras vs. River: todo listo para la revancha de cuartos

La Copa Libertadores 2025 ha entrado en su fase más emocionante, y uno de los encuentros más esperados de los cuartos de final es el duelo entre Palmeiras y River Plate que se disputará este miércoles.

Tras una ida vibrante en Buenos Aires, donde el equipo brasileño se impuso 2-1, la serie se trasladará a São Paulo, donde ambos conjuntos se jugarán su lugar en las semifinales del torneo más prestigioso del continente sudamericano.

Este enfrentamiento promete emociones intensas, con un River Plate decidido a remontar y un Palmeiras que buscará mantener su ventaja obtenida en el Monumental.

CON LA LUPA EN EL PARTIDO DE IDA

El partido de ida, disputado el 17 de septiembre de 2025 en el estadio Monumental de Buenos Aires, dejó una sensación de incertidumbre y expectativa para la revancha. Palmeiras aprovechó un inicio desordenado de River Plate para tomar ventaja rápidamente. A los seis minutos, Gustavo Gómez adelantó al equipo brasileño tras un error en la estrategia defensiva de los locales, mostrando la efectividad de Palmeiras en jugadas de pelota parada. Más tarde, Vitor Roque amplió la diferencia, colocando el 2-0 antes del descanso y obligando a River a replantear su estrategia para el segundo tiempo.

El “Millonario” reaccionó en la segunda mitad, con un gol de Martínez Quarta que metió a River nuevamente en la eliminatoria. Sin embargo, el tiempo fue insuficiente para lograr la igualdad. La victoria de Palmeiras por 2-1 en Buenos Aires le da una ligera ventaja de cara al partido de vuelta, pero la serie sigue completamente abierta. Este resultado refleja la capacidad de Palmeiras para capitalizar errores rivales y la resiliencia histórica del club argentino, que a lo largo de los años ha protagonizado numerosas remontadas memorables en la Copa Libertadores.

Tácticamente, Palmeiras se mostró sólido en defensa y letal en el contragolpe, mientras que River intentó imponer un ritmo alto, pero su fragilidad inicial permitió que el “Verdao” golpeara primero. Jugadores como Felipe Anderson y Vitor Roque fueron determinantes, combinando velocidad, precisión y contundencia en el ataque brasileño. Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo, mostró un bloque ofensivo creativo, pero con problemas de definición que deberán corregir en la revancha.

TODO POR DECIR EN LA VUELTA

El partido de vuelta se disputará este miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque de São Paulo, y la serie sigue completamente abierta tras la mínima ventaja de Palmeiras en la ida. El equipo brasileño parte como favorito en las apuestas deportivas, con cuotas que rondan entre 1.72 y 1.78 para su victoria, mientras que River Plate aparece con cuotas de hasta 5.45, reflejando la dificultad de revertir la serie en territorio brasileño. Sin embargo, la experiencia internacional del conjunto argentino y su capacidad histórica para las remontadas mantienen viva la ilusión de los hinchas y jugadores.

El Millonario buscará reforzar su solidez defensiva y potenciar su capacidad ofensiva, confiando en jugadores como Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, capaces de desequilibrar con movilidad y precisión. Palmeiras, por su parte, intentará mantener su orden táctico, apoyándose en la velocidad de Vitor Roque y la solidez de Gustavo Gómez en defensa. Además, las apuestas deportivas aportan una dimensión extra de interés: un gol temprano de River podría alterar el mercado, algo que los apostadores consultan en las casas de apuestas más seguras en Argentina, donde la opción de un empate o victoria ajustada de Palmeiras sigue siendo la favorita.

LOS QUE SIGUEN EN LA LUCHA

La atención no solo está en Palmeiras y River Plate. Otros equipos argentinos también tienen encuentros decisivos en esta fase de cuartos de final:

. Racing vs. Vélez Sarsfield: la ida terminó 1-0 a favor de Racing en Liniers gracias a un gol de Adrián Martínez. En la vuelta, Racing buscará consolidar su ventaja ante un Vélez que intentará revertir la serie en el Cilindro de Avellaneda. La expectativa es alta, ya que ambos equipos muestran un buen nivel ofensivo, aunque la defensa será clave.

. Estudiantes de La Plata vs. Flamengo: en el Maracaná, Flamengo se impuso 2-1, pero Estudiantes marcó un gol que mantiene viva la serie. La vuelta en La Plata promete un ambiente intenso, con Estudiantes intentando aprovechar su localía para eliminar al gigante brasileño.

. São Paulo vs. LDU Quito: Liga logró una importante victoria 2-0 en la ida, dejando a São Paulo con la obligación de remontar en Brasil. Este partido será un test de resistencia mental y táctica para ambos equipos.

Estas series muestran el nivel competitivo de los equipos argentinos en la Copa Libertadores, quienes buscan mantener su prestigio y representación en las etapas finales del torneo.

SERIE ABIERTA Y APASIONANTE

El duelo entre Palmeiras y River Plate es uno de los más atractivos de esta edición de la Copa Libertadores. La victoria mínima en Buenos Aires deja todo por definirse en São Paulo, donde el “Millonario” intentará una remontada histórica. El encuentro promete ser una mezcla de estrategias defensivas y ataques fulminantes, con ambos equipos conscientes de la importancia de cada acción.

Para el club argentino, será fundamental mejorar la efectividad en el ataque y cerrar los espacios defensivos que Palmeiras aprovechó en la ida. Para este último, mantener la concentración y aprovechar la ventaja obtenida será clave para avanzar a las semifinales. Las apuestas deportivas reflejan esta tensión, mostrando al club brasileño como ligero favorito pero con un plantel capaz de dar la sorpresa.

Finalmente, este miércoles 24 de septiembre, el Allianz Parque será escenario de un verdadero espectáculo de fútbol sudamericano, donde la historia, la táctica y la pasión de los hinchas se encontrarán en un partido que podría marcar un hito en la Copa Libertadores 2025.