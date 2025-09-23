Tres comodorenses compiten en el Sudamericano de Gimnasia Trampolín

Se trata de Florencia Famoso, Elías Pineda y Victoria Ocampo que debutarán este miércoles en la ciudad boliviana de Cochabamba.

Organizado por la Federación Boliviana de Gimnasia, bajo las normativas de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y la Confederación Sudamericana de Gimnasia (CONSUGI), se está desarrollando en Cochabamba el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Trampolín Senior y Junior.

Los comodorenses Florencia Famoso, Elías Pineda, Victoria Ocampo, junto a la profesora Evangelina Nahuel, ya se encuentran en la ciudad boliviana. Los gimnastas realizaron la prueba de aparatos y este miércoles comenzarán con la competencia.

Famoso competirá en Tumbling nivel A 17 + Femenino y Dobleminitramp Nivel A 17+ Femenino; Pineda lo hará en Dobleminitramp 15 -16 masculino; y Ocampo en Trampoline 17+ femenino A1 y Dobleminitramp A1 17 + Femenino.

Cabe aclarar que, el evento se realiza en el Pabellón Municipal de Gimnasia y se extenderá hasta el 29 de septiembre.