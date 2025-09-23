Comodoro definió su plantel C-15 para el Argentino

La selección de la Asociación Promocional participará del Torneo Nacional que se disputará del 29 de septiembre al 4 de octubre en Mendoza.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia dio a conocer en las últimas horas el plantel C-15 masculino que representará a la ciudad en el Torneo Argentino a jugarse del 29 de septiembre al 4 de octubre en la provincia de Mendoza.

En ese contexto, los quince jugadores que quedaron en la lista definitiva son los que a continuación se detallan: Matías Emiliano Navarro (CyS Futsal), Santino Manuel Mansilla (Fortaleza), Jonás Isaías Oyarzo (Fortaleza), Agustín Maripillán (La Super Económica), Benjamín Fernández (La Super Económica), Lionel Crespo (La Super Económica), Thiago Sebastián Vera Romero (Lanús), Bruno Adiel Toro (Lanús), León Pinda (MyL Futsal), Vicente Mandaglio (MyL Futsal), mientras que el resto de los convocados son de Los Titanes FC Negro: Thiago Fabián Pereyra, Dante Isaías González, Juan Ignacio Melián, Agustín Ezequiel Carrizo y Leonel Alfredo Villafañe.

El cuerpo técnico está integrado por Juan Sanzana (entrenador), Marcos Núñez (asistente técnico), Javier Romero (preparador físico), Santino Rivas (entrenador de arqueros), mientras que el coordinador es Marcelo Ramos.

El debut de Comodoro Rivadavia se producirá el lunes 29 ante Santa Fe en un partido que se jugará a partir de las 16, en el Polideportivo Poliguay de Guaymallén, la sede donde se celebrará todo el torneo.

Sus otros dos rivales de la Zona “C” serán Gualeguaychú (Entre Ríos) y Tunuyán (Mendoza).

Foto: Torneo Promocional Futsal Comodoro Rivadavia.