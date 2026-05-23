Jorge Newbery perdió, pero se coronó campeón provincial y va al Regional

El “Lobo” cayó 3-2 en Rawson ante Deportivo Roca en la final de vuelta y como en la ida había ganado 2-0, se quedó con la clasificación y el título del Torneo Provincial Patagónico.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia logró este sábado su clasificación al Torneo Regional Federal Amateur, pese a haber perdido 3-2 en su visita a Deportivo Roca de Rawson.

El “Lobo” se consagró campeón del certamen Provincial Clasificatorio Patagónico de fútbol, ya que en la ida -jugada en La Madriguera- se había impuesto por 2-0 con goles de Oscar Marchant y del capitán Gastón Barrientos.

Este sábado, mientras tanto, en la cancha de tierra del club Roca, y con el arbitraje de Héctor Andaur de la Liga del Valle, el “Lobo” comenzó ganando por intermedio de Tahiel Cárcamo.

Pero más adelante, Roca reaccionó y con goles de Ignacio Casal, Rodrigo Biss -desde el punto del penal- y Damián Salinas, se fue al término de los primeros 45’ arriba en el marcador por 3-1.

Con ese resultado, el partido se iba a ir a los penales, pero no fue así porque en el complemento, Fausto Viegas marcó el segundo gol “Aeronauta” para darle la tranquilidad, gol que con el transcurrir de los minutos, se transformó en el de la consagración provincial, y al mismo tiempo, el ansiado ascenso al Torneo Regional Federal Amateur 2026-27.