Jorge Newbery va al Valle en busca del ascenso al Regional

Visita este sábado desde las 15 a Deportivo Roca de Rawson por la final revancha del torneo Clasificatorio Patagónico, cuyo campeón obtendrá la plaza para el Regional Federal Amateur.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia visitará este sábado a Deportivo Roca de Rawson por la final revancha del Torneo Provincial Clasificatorio Patagónico de fútbol, certamen que otorga una plaza para el Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugará a partir de la 15 sin público visitante, se desarrollará en cancha de Roca -su campo de juego es de superficie de tierra-, y será arbitrado por Héctor Andaur de la Liga del Valle del Chubut. Los jueces asistentes serán Angel Díaz y Lautaro Carro, mientras que como cuarto árbitro fue designado Ariel Murillo.

Newbery, equipo que dirige Edgardo Gordillo, se impuso en la final de ida, jugada el último domingo en La Madriguera, por 2-0 con goles del experimentado delantero Oscar Marchant y del defensor y capitán Gastón Barrientos.

Por otra parte, el elenco de la capital provincial tendrá que realizar, de manera obligada, dos modificaciones ya que el defensor Santiago Kurspki y el mediocampista Ayrton Curillán, fueron expulsados en el partido de ida.