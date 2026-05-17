El “Lobo” se impuso de local con goles de Oscar Marchant y Gastón Barrientos. El torneo Patagónico Clasificatorio se definirá el próximo domingo en la capital provincial.

Newbery derrotó 2-0 a Roca de Rawson en la final de ida

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia le ganó este domingo de local a Deportivo Roca de Rawson por 2-0 en la final de ida del Torneo Provincial Patagónico Clasificatorio, que otorga una plaza para el Regional Federal Amateur de fútbol.

El partido, que se jugó en La Madriguera, sin la asistencia de público visitante, tuvo el arbitraje de Carlos Quintana, de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Tras un primer tiempo con el marcador en blanco, el “Lobo” se encontró con los goles y el triunfo recién en los segundos 45 minutos de juego.

En ese contexto, el delantero Oscar Marchant abrió el marcador del partido a los 18’, mientras que el defensor y capitán Gastón Barrientos estableció cuatro minutos después el definitivo 2-0.

El cuadro visitante terminó con nueve porque se fueron expulsados el defensor Santiago Kurspki y el mediocampista Ayrton Curillán.

De esa manera, Newbery se quedó con la final de ida, y el próximo domingo irá a la capital provincial en busca de lograr el ansiado ascenso al Regional Federal Amateur.