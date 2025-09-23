Federico García busca ser protagonista en el Campeonato "Comodoro Muscleshow"

El 9 de noviembre Comodoro Rivadavia será sede del Campeonato de la NPC “Comodoro Muscleshow” y Federico García irá por la hazaña de consagrarse en su ciudad, en uno de los torneos más importantes de fisicoculturismo que tendrá el sur argentino.
“La verdad tengo un pantallazo de algunos atletas que vendrán a competir en este torneo, y de seguro será muy peleado. Pero, yo trato de enfocarme en mí, hacer lo que tengo que hacer para llegar en las mejores condiciones”, expresó el deportista.
“Feche” García, ultima detalles con el objetivo de ser protagonista. La cita será en el Cine Teatro Español, donde el comodorense se medirá con los mejores atletas en las categorías; Classic Physique y Culturismo.
Inmediatamente, afrontará un segundo compromiso, antes del cierre del año, el 14 de diciembre en la “Copa Santa Cruz”, de la IFBB, en la ciudad de Caleta Olivia, donde la temporada pasada fue el ganador absoluto y este 2025 buscará repetir y defender el podio en las mismas categorías.
García agradeció especialmente “a mi familia, mi esposa e hijas quienes son mi pilar y apoyo en esto. Esa es mi base”.
BUSQUEDA DE SPONSORS
El deportista compartió, la necesidad de encontrar sponsors, además de recibir ayuda para contribuir a la causa, ya que participar en este tipo de competencias tiene un costo elevado.
“En estos momentos para poder afrontar algunos gastos respecto al torneo y ultimar detalles de mi preparación estoy buscando algunos sponsors que me apoyen como atleta, o brinden una ayuda y poder realizar un sorteo para recaudar fondos. Sería una retribución también ya que en forma de agradecimiento por su colaboración los estaría publicitando en mis redes con sus logos respectivos y mencionándolos”, explicó sobre el sorteo que hará en la segunda semana del mes de octubre.
Los interesados se pueden comunicar vía Instagram: @feche_garcia o al WhatsApp 2974 05-1008
TRAYECTORIA COMO ATLETA
2022
Torneo IFBB Comodoro Rivadavia:
2do. puesto Cat Men Physique.
1er. puesto Cat Classic Physique.
1er. puesto Cat Culturismo.
Campeón Overall Cat Classic Physique.
Torneo IFBB Caleta Olivia Santa Cruz:
2do. puesto Cat Classic Physique.
1er. puesto Cat Culturismo.
Campeón Overall, campeón absoluto Cat. Culturismo.
2023
Open Capital, NPC.
2do. puesto Cat Classic Physique.
1er. puesto Cat Culturismo.
2do. puesto Cat Open.
Torneo Argentino WABBA - La Plata
1er. puesto Cat Classic Physique.
1er. puesto Cat Culturismo.
Campeón Overall Cat Classic Physique.
Campeón Overall, absoluto Cat Culturismo.
Año 2024
Copa Santa Cruz IFBB – Caleta Olivia
1er. puesto Cat Classic Physique.
1er. puesto Cat Culturismo.
Campeón Overall Cat Classic Physique.
Campeón Overall, campeón absoluto Cat Culturismo.