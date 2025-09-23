La CAI recibe a J.J. Moreno por el Torneo Divisiones Juveniles

Será este miércoles desde las 11 en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia. Juegan en Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia recibirá este miércoles desde las 11 en el Estadio Municipal de Km 3 a Juan José Moreno de Puerto Madryn, por la última fecha -de la Zona 7- del Torneo Divisiones Juveniles, que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

En ese contexto, en primer lugar, se jugará el partido de la categoría Sub 13.

El segundo encuentro será el de Sub 15, previsto para las 13, mientras que el tercero y último, el de Sub 17, se disputará a partir de las 15.

Cabe destacar que la CAI ya se aseguró el primer puesto tanto en Sub 13 como Sub 15, mientras que en Sub 17 buscará este miércoles hacer lo mismo.

Estos partidos de la etapa clasificatoria correspondientes a la 14ª y última fecha, también tendrá, el duelo entre Deportivo Madryn y Huracán de Trelew.

La CAI informa que a partir de las 10, en el escenario de juego, estarán a la venta las entradas por un valor de 6 mil pesos, siendo ese el precio único y con acceso a platea.

A continuación se detalla las principales posiciones (con chances de clasificación) de la Zona 7, destacando que avanzan los dos mejores ubicados en la zona.

Sub 13

CAI 33 puntos

J.J. Moreno 27 pts

Huracán (T) 22 pts

Sub 15

CAI 29 pts

J.J. Moreno 22 pts

Huracán (T) 20 pts

Sub 17

CAI 24 pts

J.J. Moreno 23 pts

Huracán (T) 22 pts