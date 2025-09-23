Gracián, DT de Madryn, explotó contra un jugador por su expulsión

El líder de la Zona A de la Primera Nacional empató 0-0 con All Boys, pero el partido quedó marcado por la durísima reacción del DT contra Gonzalo Rivero.

El Deportivo Madryn de Leandro Gracián atraviesa una campaña destacada en la Primera Nacional y mantiene la cima de la Zona A en plena pelea por el ascenso. Sin embargo, lo ocurrido en la visita a All Boys en Floresta desvió la atención del resultado.

El encuentro terminó igualado sin goles, pero lo que quedó en el centro de la escena fue el estallido del “Tano” contra uno de sus dirigidos, Gonzalo Rivero, expulsado en la primera mitad por una acción imprudente. A los 30 minutos del primer tiempo, Rivero recibió la segunda tarjeta amarilla tras una entrada innecesaria en mitad de cancha.

La sanción redujo al equipo patagónico a diez jugadores y desató la furia de su entrenador. Apenas el mediocampista se sentó en el banco, las cámaras captaron el momento en que Gracián le gritó con vehemencia: “¡Tenías amarilla! ¿Para qué vas a disputar una pelota allá? ¡La puta madre! ¡Lo hablamos antes de entrar!”.

Embed “LA CONCH* DE LA LORA. TENÍAS AMARILLA, ¿PARA QUÉ VAS A DISPUTAR UNA PELOTA ALLÁ? LA PUT* MADRE, LO HABLAMOS ANTES DE ENTRAR”.



El reproche del Tano Gracían, DT de Deportivo Madryn, tras la roja a Germán Rivero en el PT vs All Boys. ️ pic.twitter.com/RGMZXOqtqq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 23, 2025

La recriminación, transmitida en vivo, se viralizó de inmediato en redes sociales. El episodio recordó a viejas escenas del fútbol argentino, como aquella bronca legendaria de Carlos Timoteo Griguol con el “Yagui” Fernández en los años noventa, aunque en esta ocasión el contexto fue el tramo final de un campeonato donde cada detalle puede definir un ascenso.

La situación se complicó aún más en el segundo tiempo, cuando Agustín Sosa también vio la roja a los 73 minutos, dejando al líder de la Zona A con apenas nueve hombres en cancha. Aun así, Deportivo Madryn resistió los embates de All Boys y se llevó un punto valioso que lo mantiene arriba en la tabla.

Pese al empate, la jornada expuso la tensión de un equipo que sabe que está muy cerca de cumplir el sueño de llegar a la máxima categoría. El mensaje de Gracián quedó claro: más allá del resultado, no tolerará desconcentraciones que pongan en riesgo el esfuerzo colectivo. Y aunque la bronca fue pública, también evidenció el nivel de exigencia que sostiene al conjunto chubutense en lo más alto del torneo.