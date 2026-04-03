Goleó 7-0 a Stella Maris en el partido que abrió la cuarta fecha del torneo Apertura B “José Portu Guerreiro” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Camioneros conquistó su segundo triunfo en el ascenso y es puntero

El Club Social y Deportivo Camioneros Patagónicos logró este viernes su segunda victoria en el torneo Apertura B “José Portu Guerreiro” y lo hizo con goleada incluida.

En ese contexto, se impuso por 7-0 ante Stella Maris en el partido que puso en marcha la cuarta fecha.

El encuentro, que se jugó en el estadio Domingo Perea, del club Laprida, tuvo el arbitraje de Brian Jerosimich. Los goles del elenco, que dirige Matías Jara, los marcaron Matías Carrizo en dos ocasiones, mientras que los restantes fueron obra de Lauriano Ovando, Claudio Ojeda, Jacobo Dzaja, Jeremías Asencio y Marcos Bellido.

De esa manera, Camioneros se subió a lo más alto de la zona “B” con 8 puntos.

Mientras tanto, en Reserva, también se impuso Camioneros por 5-0 con dos goles de Bautista Díaz, Lucas Cárcamo, Oziel Mansilla y Ariel Guaquin, quienes completaron la clara victoria.

El resto de la programación se completará este sábado. En el interzonal, Oeste Juniors, visitará a Universitario en cancha de Castelli.

Por su parte, Caleta Córdova, visitará a Manantiales Behr de Ciudadela.

Mientras que por la zona “B”, Nueva Generación visitará a Deportivo Roca y San Martín hará lo propio ante Tiro Federal.

Además, Ferrocarril del Estado recibirá en “La Salitrera” a Comodoro FC, mientras que Florentino Ameghino, se las verá en su campo de juego ante Talleres Juniors. Estos dos partidos son de la zona “A”.

………………

Panorama de la 4ª fecha

VIERNES 3

Zona “B”

- Camioneros 7 / Stella Maris 0.

SABADO 4 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

Zona “A”

- Ferrocarril del Estado vs Comodoro FC.

Arbitro: Cristian Ontiveros.

Cancha: Ferro.

- Florentino Ameghino vs Talleres Juniors.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Cancha: Florentino Ameghino.

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Caleta Córdova.

Arbitro: Carlos Flores.

Cancha: M. B. Ciudadela.

SABADO 4 (16:00 Primera – 12:00 Reserva)

Zona “B”

- Deportivo Roca vs Nueva Generación.

Arbitro: Edgardo Aráoz.

Cancha: Deportivo Roca.

SABADO 4 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Tiro Federal vs San Martín.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Cancha: Tiro Federal.

Interzonal

- Universitario vs Oeste Juniors.

Arbitro: Gastón Verón.

Cancha: Castelli.