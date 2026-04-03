Derrotó de local 2-0 a Deportivo Riestra por la 13ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional. Los goles los marcaron Marcelo Estigarribia, de penal, y Cristian Tarragona.

Unión ganó y está a tres de la punta en la zona A

Unión de Santa Fe le ganó este viernes por 2-0 a Deportivo Riestra en la continuidad de la 13ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio 15 de Abril, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera y los goles los marcaron Marcelo Estigarribia, desde el punto del penal, y Cristian Tarragona, en la parte final del encuentro.

El “Tatengue” llegaba de avanzar en Copa Argentina y buscaba recuperar confianza en su casa. Encontró rápido el camino, a los 18 minutos, Lautaro Vargas fue derribado en el área y el juez del encuentro sancionó penal. Estigarribia lo cambió por gol a los 24 y puso el 1-0.

Minutos después, el desarrollo se inclinó aún más. Jonatan Goitía, que había ingresado en Riestra, fue expulsado tras una revisión del VAR por un planchazo. Con un hombre más, Unión tomó el control del partido, generó situaciones y sostuvo el dominio territorial durante el resto del encuentro.

En el complemento, el local manejó la pelota y buscó ampliar la diferencia, aunque sin precisión en los últimos metros. Riestra, con diez, intentó sostenerse y apostar a alguna contra, pero no logró inquietar con claridad.

Sobre el cierre, todo Riestra volcado al ataque quedó regalado en el fondo y Tarragona aprovechó para liquidar el partido y poner el 2-0.

Con ese resultado, el “Tatengue” alcanzó el quinto lugar de la zona A con 19 puntos, a tres del líder Vélez Sarsfield, mientras que Riestra, permanece en el 14º lugar con apenas 7 unidades.

En la próxima fecha, Unión visitará a Estudiantes de La Plata, mientras que el “Malevo”, recibirá a Instituto de Córdoba.