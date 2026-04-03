Goleó en Sub 13 por 5-0 y Sub 15 ganó con marcador de 2-0. En Sub 17 Igualó sin goles. Los partidos de esta 2ª fecha se jugaron en el estadio El Fortín de Rawson.

La CAI logró dos triunfos y un empate ante Germinal por el Torneo Juvenil

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia logró dos triunfos y un empate en su visita a Germinal de Rawson, en el marco de la segunda fecha del Torneo Juvenil, que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

En ese contexto, la mañana del viernes santo arrancó con la goleada en Sub 13 por 5-0 ante el elenco de la capital provincial. Los goles del equipo, que dirige Mauro Villegas, los marcaron Thiago Llaguel -dos veces-, Máximo Soto, Franco Wynbergh y Mateo Ferreira.

De esa manera, el equipo regresa a la ciudad con puntaje ideal ya que llevan dos triunfos, con nueve goles a favor y con el arco en cero.

Por su parte, en Sub 13, la CAI, dirigido por Mario Amado, se impuso por 2-0, con goles de Diego Grance y Santino Díaz. De ese modo, los chicos vuelven a la ciudad con una gira perfecta con dos victorias, seis tantos a favor y con valla invicta.

Mientras que en Sub 17, el elenco entrenado por César Villarroel empató sin goles ante el cuadro valletano.

Con ese resultado, los actuales campeones de la competencia se vuelven a Comodoro con un triunfo y un empate, sumando cinco goles a favor y manteniendo la valla invicta.

El próximo 25 de abril será el turno de recibir a Juan José Moreno de Puerto Madryn en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia.