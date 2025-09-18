River fue menos que Palmeiras y perdió 2-1

River Plate perdió 2-1 sobre Palmeiras en el Estadio Monumental por el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Verdao sacó la ventaja en el primer tiempo con los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque dentro de una etapa en la que fue muy superior al Millonario en todas las facetas del juego.

El equipo de Marcelo Gallardo mostró una mejoría en la segunda parte con un rival más replegado en busca de proteger la diferencia en el marcador. Esa levantada del anfitrión se plasmó a los 88 minutos con el descuento de Lucas Martínez Quarta. De esa manera, River Plate quedó a un gol de igualar la eliminatoria el próximo miércoles desde las 21:30 (hora argentina) en el Allianz Parque de Sao Paulo. Antes de ese duelo, deberá visitar el sábado a partir de las 21:15 a Atlético Tucumán por la novena jornada del Torneo Clausura.