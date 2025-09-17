Se enfrentaron en Comodoro por la penúltima fecha del Torneo Juvenil del Consejo Federal. Mientras la Sub 15 y la Sub 13 ya habían accedido a la próxima instancia, la Sub 17 quedó a un paso de la clasificación.

La CAI ganó dos partidos y empató uno ante Huracán de Trelew

La Comisión de Actividades Infantiles y Huracán de Trelew se enfrentaron este miércoles en el estadio municipal del barrio General Mosconi, en sus tres categorías, por la 13ª y penúltima fecha del Torneo de Divisiones Juveniles del Consejo Federal del Fútbol Argentino, donde el “Azzurro” se quedó con dos victorias y un empate.

En el primer encuentro de la jornada, en la Sub 13, el equipo de Mauro Villegas, ya clasificado, goleó 6-1 con tantos de Esteban Peralta (2), Dante Latorre (2), Gastón Escobar y Mauro Betancur. Descontó Joaquín Monsalves.

En la Sub 15, los de Mario Amado, que también tenían abrochado el pasaje a la próxima instancia, igualaron 1-1. Para la CAI anotó Mateo Arce y para los trelewenses lo hizo Jeremías Biss.

En el último turno, la Sub 17 “azzurra” ganó 2-1. Lautaro Bustos y Esteban Baeza convirtieron para los dirigidos por César Villarroel, mientras que Anton Robles marcó para la visita. De esta manera, la CAI pasó a liderar la zona, superando por un punto a J.J. Moreno, con quien se enfrentará en la última fecha. Clasifican los dos primeros.

POSICIONES, A FALTA DE UNA FECHA

Sub 13: 1º CAI (33 pts), 2º J.J. Moreno (27), 3º Huracán Tw (22).

Sub 15: 1º CAI (29 pts), 2º J.J. Moreno (22), 3º Huracán Tw (20).

Sub 17: 1º CAI (24 pts), 2º J.J. Moreno (23), 3º Huracán Tw (22).

PRÓXIMA FECHA: 14ª (ULTIMA)

- CAI vs J.J. Moreno.

- Deportivo Madryn vs Huracán de Trelew.