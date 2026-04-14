El equipo de Diego Simeone cayó de local 2-1, pero como en la ida había ganado 2-0, se clasificó entre los cuatro mejores del máximo torneo del continente europeo.

Atlético Madrid eliminó a Barcelona y está en las "semis" de la Champions

Atlético Madrid, que dirige el argentino Diego Simeone, se clasificó este martes para las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, pese a perder por 2-1 ante el Barcelona, en uno de los partidos de vuelta de cuartos de final.

El “Colchonero” hizo valer su victoria en la ida de 2-0 y por esa razón, con marcador global de 3 a 2, se metió entre los cuatro mejores del máximo torneo del continente europeo.

El arquero argentino Juan Musso fue la gran figura del partido, siendo clave con sus intervenciones para sostener a su equipo y mantenerlo dentro de la seria.

Atlético Madrid espera por el ganador de la serie entre el Arsenal y Sporting Lisboa, quienes jugarán este miércoles a partir de las 16.

La primera parte fue puro vértigo en el estadio Metropolitano. La mitad de la cancha, prácticamente, no existió y fue zona de tránsito mientras los equipos intercambiaban ataque por ataque.

Aunque fue el conjunto de Hans Flick el que comenzó mejor aprovechando un horror defensivo de Clement Lenglet para quedar mano a mano con Juan Musso y estampar el 1-0 a los cuatro minutos.

La rápida desventaja hizo que el “Colchonero” se refugiara cerca de su arco y fue donde el arquero argentino brilló con una gran cantidad de intervenciones para salvar a su equipo.

Tantas chances de gol claras acumuló el Barça, que Dani Olmo asistió a Ferrán para el que el delantero la cruce de zurda al ángulo y ponga el 2-0 a los 24 minutos.

Frente a este resultado, los del “Cholo” Simeone empezaron a reaccionar. Se pararon unos metros más adelante, presionar mucho la salida del visitante y los contragolpes empezar a generar peligro.

Fue con uno de estos últimos cuando Marcos Llorente desbordó por derecha y encontró a Lookman para que este establezca el 1-2, trayendo un poco de tranquilidad en las tribunas.

Atlético Madrid levantó sobre el cierre del primer tiempo y dejó buenas sensaciones de cara a lo que restaba del encuentro.

Atlético Madrid empezó el segundo tiempo un poco dormido y una jugada con una par de rebotes en el área, Torres decretaba el 3-1 pero el VAR advirtió que estaba en fuera de juego, por lo que anularon el gol.

Luego de ese momento, el “Colchonero” se adueñó de las acciones del partido por completo.

Los jugadores del “Cholo” se pararon en el campo rival y anularon por completo los intentos del Barcelona por atacar.

Los ingresos de Nicolás González y Alex Baena le dieron otra vitalidad al equipo con piernas frescas para ahogar a los jugadores del conjunto visitante.

Para inclinar aún más la balanza para el local, Eric García se fue expulsado por una infracción sobre Alexander Sorloth que se escapaba mano a mano con Joan García.

Los últimos cinco minutos del partido Atlético Madrid se metió atrás y Barcelona empezó a llenarle el área de centros.

A pesar de esto, Atlético Madrid resistió y logró cerrar la serie para meterse en las semifinales de la Champions.