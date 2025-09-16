Racing se llevó una gran victoria de Liniers

Le ganó 1-0 a Vélez por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El gol lo hizo Adrián Martínez.

Racing Club le ganó este martes de visitante por 1-0 a Vélez Sarsfield por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido, que se jugó en el estadio José Amalfitani de Liniers, fue arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio.

El juez del encuentro dejó al local con un jugador menos porque en la primera etapa se fue expulsado con doble amarilla, Lisandro Magallán.

El “Fortín” comenzó mejor en el encuentro, dominando la posesión de la pelota, pero con el paso del tiempo se fue diluyendo ese buen juego. Generó algunas chances de gol que fueron apagadas por Facundo Cambeses, quien reemplazó a Gabriel Arias en el arco por decisión del entrenador Gustavo Costas.

Lo más destacado del primer tiempo fue la expulsión de Lisandro Magallán. En primer lugar, el central de 31 años había sido amonestado junto a Adrian Martínez, en una discusión mutua.

Al cierre de la etapa inicial, el exdefensor de Boca Juniors fue expulsado por doble amarilla tras cometer una falta a Juan Nardoni, dejando con 10 hombres al local, de cara al segundo tiempo.

En el inicio del complemento, Racing salió en busca del partido y comenzó a aprovechar el hombre de más. A los 7 minutos de la segunda parte, “Maravilla” Martínez adelantó a la “Academia” en el tanteador.

A los 16 minutos, Vélez había llegado al empate de la mano de Aarón Quirós, pero la maniobra fue anulada por el VAR, ya que la jugada del gol nació mediante un córner y a la hora del envío, la pelota había salido de la cancha. Por lo que el árbitro brasileño Wilton Sampaio marcó saque de arco, para que Racing mantenga la ventaja hasta el final del encuentro.

La revancha se jugará dentro de una semana en el estadio Juan Domingo Perón, en Avellaneda.