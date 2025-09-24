Julián Alvarez metió un hat-trick y le dio el triunfo al Atlético Madrid

El ex delantero de River Plate marcó los tres goles de su equipo ante Rayo Vallecano en la victoria de 3-2 por la Liga española de Primera división.

El delantero argentino Julián Alvarez tuvo este miércoles una magnifica tarde en el Metropolitano ya que con un hat-trick le dio la victoria al Atlético de Madrid, por 3 a 2, ante Rayo Vallecano, que tuvo como titular al arquero argentino Augusto Batalla, en un partido de la sexta fecha de la Liga de España.

En uno de los clásicos madrileños, el ex River respondió con goles ante las decisiones de su entrenador Diego Simeone quien suele sacarlo en los segundos tiempos. La TV española captó el enojo de “La Araña”, en su última presentación, aunque el ex Manchester City intentó bajar el humo al respecto.

A los 14 minutos, los “Colchoneros” atacaron por el sector derecho, Marcos Llorente lanzó un centro pasado al segundo palo que Alvarez empalmó con una volea zurda para vencer a Augusto Batalla.

El “Matagigantes” de Vallecas igualó cuando estaba por terminar la primera etapa con un tanto de Pep Chavarría.

Pero en la segunda etapa, con los ingresos de Nico González y Giuliano Simeone –por Nahuel Molina-, Alvaro García aprovechó una mala jugada al off side de la defensa “Colchonera” y marcó el segundo tanto de los de Vallecas.

Luego, el cordobés de Calchín aprovechó un rebote de Batalla y marcó la igualdad. En el minuto 43, Alvarez tomó una pelota afuera del área rival, corrió en paralelo y lanzó un zurdazo que se coló en el ángulo del arco rival para darle la victoria a su equipo.