Futsal: la selección C-15 recibió indumentaria para el Argentino

Fue en un acto que se realizó este miércoles en la sede de la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

La selección de Comodoro Rivadavia C-15 será parte del Torneo Nacional de Selecciones de la categoría que se jugará desde el 29 de septiembre al 4 de octubre en el Polideportivo Poliguay de Guaymallén, Mendoza. Este miércoles, recibieron indumentaria deportiva que estrenaran en el Campeonato.

El acto se realizó en la sede de la Comisión Futsal Principal, donde estuvo el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, junto a Héctor Aguilar, presidente de la Asociación Promocional de Futsal de Comodoro, y el entrenador principal de la selección Comodoro C-15, Juan Sanzana.

El combinado local integra el grupo C, donde se enfrentará a Santa Fe el lunes 29 de septiembre a las 16, el martes 30 de septiembre a Gualeguaychú, desde las 17 y Tunuyán el miércoles 1 de octubre desde las 20.

Héctor Aguilar, presidente de la Asociación Promocional de Futsal de Comodoro, agradeció a las familias por el constante acompañamiento.

“Esta iniciativa de categoría C15 la propusimos a la Confederación para poder comenzar a tener este tipo de selecciones que no teníamos. Es importante comenzar desde más temprana edad para nuestra disciplina, y nuestro trabajo siempre es preparar jugadores para la categoría principal. Lo que le vamos a pedir a los jugadores es la conducta, principalmente, siempre nos encanta que hablen bien de nosotros por el juego, pero más como ustedes nos representen en conducta”, expresó Aguilar.

Juan Sanzana, entrenador principal de la Selección de Comodoro C15, reconoció todo el proceso para lograr conformar el seleccionado. “Nos hace valorar de que los chicos sienten el fútbol de salón en la piel y eso está bueno. Es la primera vez que me va a tocar estar a cargo como DT, si bien estuve con otros procesos, es un lugar donde quería tener la experiencia y que traté de luchar siempre años anteriores. Darle las gracias a Hernán (Martínez) por la ayuda que da al deporte”.

Hernán Martínez remarcó desde el Estado municipal que “para nosotros esto es muy lindo, ver que se conforma el grupo, que los equipos se arman, que nuestra ciudad estará representada, pero también, destacar que hay una estructura que es muy importante. Agradecer a las familias que sabemos lo que han trabajado, no solo hoy con ellos, sino también con sus clubes. A Tito (Aguilar) que sé que trabajo muchísimo para que el C15 tenga su selección y salga a competir”.

Selección C15 de futsal de Comodoro

Matías Navarro (CyS Futsal)

Santino Mansilla (Fortaleza)

Jonas Oyarzo (Fortaleza)

Agustín Maripillan (La Súper Económica)

Benjamín Fernández (La Súper Económica)

Lionel Crespo (La Súper Económica)

Thiago Vera (Lanús)

Bruno Toro (Lanús)

Thiago Pereya (Los Titanes FC Negro)

Dante González (Los Titanes FC Negro)

Juan Ignacio Melian (Los Titanes FC Negro)

Agustín Carrizo (Los Titanes FC Negro)

Leonel Villafañe (Los Titanes FC Negro)

León Pinda (MyL Futsal)

Vicente Mandaglio (MyL Futsal)