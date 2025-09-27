Con un doblete de Julián Alvarez, Atlético Madrid goleó al Real 5-2

El ex River marcó dos tantos, uno de ellos de penal, en el clásico madrileño jugado este sábado. El partido correspondió a la 7ª fecha de la Liga Española.

El Atlético Madrid le ganó este sábado de local 5-2 al Real en el clásico madrileño que se jugó por la séptima fecha de la Liga Española de fútbol.

El argentino Julián Alvarez, la figura del encuentro, fue autor de dos de los cinco goles con los que el “Atleti” se quedó con los tres puntos en su estadio Metropolitano. Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann, también se hicieron presente en la red.

Los tantos del Real, los marcaron Kylian Mbappé y Arda Güler.

La apertura del marcador en los “Colchoneros” fue por parte de Le Normand, a los 13 minutos, con un certero cabezazo en el centro del área, tras un desborde por la banda derecha del argentino Giuliano Simeone.

Sin embargo, pasarían 11 minutos para que una chance clara sea a través sociedad entre el turno Arda Güler y Kylian Mbappé.

Un pase del jugador turco en profundidad para el francés que en velocidad encaró hacia el arco y con un efectivo remate cruzado estampó la igualdad.

Pero el Real Madrid tuvo su premio en su labor por jugar de contra e intentando superar la dura defensa del "Atleti"-

A los 35 minutos una acción por la banda derecha en los pies del brasileño Vinicius Jr que dejó a dos rivales en el camino, tiró un centro y en el punto del penal apareció el turno Güler que de primera remató y anotó el segundo de la tarde para el conjunto de la "Casa Blanca".

Real Madrid parecía que se lo iba a llegar al partido al entretiempo. Sin embargo, Diego Simeone y sus dirigidos encontraron la oportunidad para irse 2-2 en el resultado.

Una acción desde el costado izquierdo, Koke vio con profundidad en la zona del penal del arco del Real y la aparición del noruego Alexander Sorloth que de cabeza desvió la trayectoria de la pelota y marcó el tanto.

El futbolista nórdico que había sufrido la anulación con su equipo un tanto con el 2-1 abajo, se sacó la bronca y así ambos equipos se fueron al descanso.

El comienzo del complemento tuvo a un Atlético Madrid más organizado y a los 6 minutos apareció Julián Alvarez y tras anotar tres tantos entre semana, este sábado anotó en el 3-2 del “Atleti”.

Un penal, en el que la “Araña” cambió por gol y así una racha goleadora para ponerse arriba en el marcador.

Sin embargo, el ex River tendría una carta más entre sus manos para hacer valer la diferencia en el marcador ante el Real Madrid.

Una falta en la puerta del área, dos pateadores y el jugador cordobés nacido en Calchín se perfiló y con un certero remate no solo que pasó la barrera sino que hizo esteril el arrojo del belga Thibaut Courtois, para hacer delirar a hinchas y compañeros.

La frutilla del postre la iba a poner otro francés, Antoine Griezmann quien en tiempo de descuento selló el triunfazo con goleada del "Colchonero".

Una contra por el centro de la cancha de parte del local, con un Real Madrid jugado en ir a descontar, lo encontró a Alex Baena que habilitó a Griezmann para definir esquinado ante la salida del arquero en un delirio del estadio.