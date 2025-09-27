La 707 Futsal presentó su nueva comisión directiva

Comenzó en 2023 y hoy cuenta con seis equipos y alrededor de 80 jugadores de 9 a 20 años que juegan tanto en la liga Oficial de fútbol de salón local como en el programa Juegos Comunitarios.

Presidida por Daniel Marques Da Rosa, la nueva comisión directiva del club 707 Futsal se reunió con el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, justamente para presentar la nueva lista que lleva adelante al club y dialogar respecto al desarrollo del mismo.

“Estuvimos con la comisión directiva reunidos con Hernán y pudimos plantear varias cosas que queremos llevar a cabo como club”, comentó Daniel Marques Da Rosa, presidente de la 707 Futsal.

“Arrancamos juntándonos a fines del 2023. Nos juntamos con un grupo de papás que la mayoría juega en cancha grande. Acá en Kilómetro 8 no había para hacer futsal, así que nos juntamos, charlamos y el 24 de febrero arrancamos con el equipo 707 Futsal. Íbamos a arrancar con dos categorías y finalmente metimos cuatro categorías”, explicó Marques Da Rosa.

El club comenzó el año pasado en Juegos Comunitarios, programa de Comodoro Deportes, con cuatro categorías (2015-16, 2013-14, 2011-12 y 2009-10), además de tener actualmente la categoría C17 en la Asociación Promocional de Futsal y la C20 en la Oficial de la Comisión Futsal Principal (ambas pertenecientes a la Asociación Comodoro Rivadavia Fútbol de Salón), todo esto con un total de aproximadamente 80 jugadores activos.

“Nos habíamos juntado con Hernán, cuando decidimos participar en una competencia en Gobernador Costa. Nos abrió las puertas, nos escuchó, también nos colaboró cuando hicimos eventos para juntar plata para indumentaria”, contó el presidente de la 707 Futsal.

“Ahora nos reunimos con Hernán, más específicamente porque necesitamos un espacio propio. Tenemos dos horas en la semana en la escuela, pero no es suficiente. Costear las horas también es imposible. También tenemos unos sponsors que nos colaboran, una mueblería del barrio, y una empresa que nos ayuda también”, expresó Marques Da Rosa.

“De a poco vamos laburando, tenemos una comisión bien formadita, tiramos todos para el mismo lado, y cuando tenemos que hacer un evento estamos laburando hasta tarde. Tenemos un grupo de padres que laburan todos parejo, y eso es hermoso”, señaló.

La Comisión Directiva de la 707 Futsal se conforma por Daniel Marques Da Rosa (presidente), Miguel Ulloa (vicepresidente), Diego Villagra (secretario), Paula Pérez (resorera), más los vocales Viviana Ojeda, Eduardo Ortega, Aldo Fariña, Milena Villarpando, y revisores de cuenta Aimara y Silvia Ojeda.