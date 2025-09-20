El TC2000 presenta el jueves los 200Kms de Buenos Aires

Será a partir de las 18 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Corresponderá a la octava fecha del Campeonato Argentino y la 19ª edición.

El próximo jueves a las 18 en Ronda, planta baja del Dot Baires Shopping (Vedia 3600, CABA), el TC2000 presentará oficialmente la 19ª Edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires “Gran Premio YPF INFINIA”, 8º fecha del Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA que se disputará el 26, 27 y 28 de septiembre en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” junto a la 8ª fecha del Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, la 7º fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y el 8º compromiso del año de la Fiat Competizione.

La presentación contará con autoridades del Grupo Tango Motorsports, directivos del Automovil Club Argentino (A.C.A.), de la C.D.A. del A.C.A., del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representantes del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” y los pilotos titulares e invitados del TC2000, pilotos del Top Race, de la Fórmula Nacional y de la Fiat Competizione que serán parte de uno de los hitos del automovilismo argentino. Además, se revelará una propuesta que trasladará el vértigo del TC2000 al mundo virtual, ampliando el alcance hacia nuevas audiencias.

En línea con su espíritu de evolución, el TC2000 introducirá un formato deportivo renovado para potenciar la acción durante todo el fin de semana en el circuito N°9 del Gálvez y darles mayor protagonismo a los pilotos invitados: el sábado disputarán una carrera a 18 vueltas o 30 minutos y el resultado de esa prueba definirá la grilla de partida de la competencia principal, que se disputará el domingo sobre un máximo de 42 vueltas o 60 minutos con cambio obligatorio de piloto y recarga de combustible.

El programa también propone un plan familiar: exhibiciones de autos históricos del TC2000, vehículos clásicos, muestras de arte y espacios de entretenimiento para los más chicos, para convertir el fin de semana en una fiesta popular del deporte motor.

La actividad se completará con la 8º fecha del 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, el 7º capítulo del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y una nueva presentación de la Fiat Competizione.

Con su ADN de innovación y los SUV de 500 CV que hoy marcan el pulso tecnológico de la especialidad, el TC2000 vuelve a poner a los 200 Kilómetros de Buenos Aires en el centro de la escena, reafirmando el prestigio de un evento que combina historia, espectáculo y modernidad.