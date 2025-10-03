Chubut da pelea en el final de los Juegos Evita

Pasó la penúltima jornada de competencias en Mar del Plata y Chubut hace historia en el medallero. Este sábado al mediodía finaliza el evento.

Este viernes se llevó adelante la penúltima jornada de competencias de la edición 2025 de los Juegos Nacionales Deportivos Evita, en el balneario bonaerense de Mar del Plata.

Fue una jornada de definiciones, donde Chubut volvió a demostrar su poderío en diferentes disciplinas, logrando una importante cantidad de podios, rondando hasta el momento, el medio centenar de preseas obtenidas entre todas las disciplinas.

El bádminton de Chubut culminó su participación sumando una medalla de plata. Julieta Díaz, que llegaba invicta a la final del torneo después de cinco triunfos consecutivos, no pudo ante la fuerte rival bonaerense, con la cual cayó por 2-0 (21-14 y 21-13) y de ese modo, la oriunda de Paso del Sapo quedó con la presea plateada. Por su parte, Santino Solussolgia de Rawson, no pudo coronar su gran torneo con un podio. En el duelo por el tercer puesto de la categoría masculina cayó ante Corrientes por 2-0 (21-10 y 21-14) y se quedó con un muy meritorio cuarto puesto, teniendo en cuenta que era su primera participación en un torneo nacional.

El rugby femenino finalmente no pudo coronar con el título nacional, la histórica actuación que tuvo en el torneo. Las chicas de Trelew no pudieron ante el poderío de Buenos Aires y cayeron por 22-12 en el partido decisivo. No obstante, la medalla de plata obtenida representa un logro histórico, tanto para el deporte chubutense en general, como para el rugby femenino en particular.

El atletismo cerró su participación general con un quinto puesto en la sumatoria de puntos. En cuanto a las medallas, esta última jornada tuvo a Olivia Conesa conquistando el oro en 200 metros, a Valentino Bonelli también logrando el oro en 600 metros y a Ema Gorognano alcanzando el bronce en lanzamiento de martillo. Por último, la posta de 8x200 se quedó con la medalla de bronce. En total, Chubut sumó 8 medallas (4 de oro y 4 de bronce).

La disciplina de levantamiento olímpico dejó una medalla de bronce para Chubut en el cierre de la competencia. Luján Nahuel, oriunda de José de San Martín, en la categoría +63 kilos, se quedó con el tercer puesto del podio. Además, Alma Mariqueo terminó en cuarto lugar en hasta 63 kilos y Samuel Figueras fue quinto en 60kg.

El karate cerró su participación este viernes con la obtención de tres medallas. Ostin Breton de Puerto Madryn fue bronce en kata (formas), mientras que en kumite (combate), Máximo Vallogia y Victoria Gallardo se quedaron con la medalla de plata en sus respectivas categorías.

El boxeo será una de las pocas disciplinas que concluirán el sábado por la mañana y Chubut tiene dos representantes que irán por el oro. Este viernes se desarrollaron los combates semifinales en cada categoría y tanto Rebecca Chiquichano en 54 kilos, como Geremías Gómez en 60kg, ganaron sus duelos y el sábado por la mañana estarán peleando por ser nuevos campeones nacionales.

En tiro deportivo, Milagros Quintana Milagros se quedó con el tercer escalón del podio y se llevó la medalla de bronce, mientras que Maximiliano Villafaena, fue séptimo.

La lucha chubutense sumó dos importantes medallas en el cierre de la competencia. Yamila Proboste se consagró campeona nacional en la categoría hasta 45 kilos, mientras que Camilo Algañaraz, se quedó con el bronce en 85kg.

El equipo de tenis de Chubut finalizó su participación con un 16° puesto, tras la caída ante Corrientes, en lo que fue el último choque del torneo.

GRAN CIERRE PARA

EL DEPORTE ADAPTADO

El deporte adaptado de Chubut finalizó su participación de gran manera, como nos tiene acostumbrados año a año, sumando una gran cantidad de medallas.

El atletismo adaptado terminó su actuación este viernes en la pista del Polideportivo de Mar del Plata, sumando un total de 15 medallas, a lo largo de toda la competencia. Fueron 4 preseas doradas, 8 de plata y 3 de bronce, para cerrar una excelente participación.

Vale recordar que la natación adaptada había finalizado miércoles, con un total de 8 medallas para Chubut (6 de oro y 2 de plata) y en tenis de mesa adaptado, Jeremías Bordón aportó otras dos en single (oro) y en dobles (bronce).

El básquet 3x3 adaptado perdió 9-8 con Córdoba en el duelo por el tercer puesto y los chicos chubutenses no pudieron coronar con medalla, su excelente actuación en el torneo.

De este modo, el deporte adaptado de Chubut cerró su participación con 25 medallas (11 oro, 10 de plata y 3 de bronce).

ACTO DE CIERRE

Una vez finalizadas las competencias de este viernes, por la tarde, en la Plaza Colón, se llevó a cabo el acto de clausura de la edición 2025 de los Juegos Nacionales Deportivos Evita. El mismo contó con la presencia de los más de 8000 participantes de todas las provincias y entre las autoridades presentes, estuvo el presidente de Chubut Deportes Milton Reyes.

Se realizó un desfile de mascotas, entre las que estuvo GOLNY: la mascota chubutense representada en un joven puma patagónico, que simboliza la garra, la juventud y el espíritu de superación de los deportistas chubutenses.

De este modo concluyó la penúltima jornada deportiva de la versión 2025 de los Juegos Nacionales Deportivos Evita, que estarán finalizando este sábado después del mediodía, con la esperanza de tener a Chubut en varios podios más y de ese modo, poder acrecentar el récord histórico de medallas.

Foto: Prensa Chubut.