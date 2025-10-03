El equipo masculino comodorense y representante de FeChuBa se medirá este sábado ante Regatas San Nicolás. En femenino definen All Boys y Monte Cristo.

Municipal Palazzo va por el título en el Argentino Juvenil "B"

El equipo local de Municipal Palazzo, en masculino, definirá este sábado desde las 14:15 ante Regatas San Nicolás el campeón del Torneo Argentino Juvenil “B” de Handball que se disputa en Comodoro Rivadavia.

El elenco de la FeChuBa (Federación Chubutense de Balonmano) buscará la consagración y el ascenso en la final que se jugará en el Gimnasio municipal Nº 4 del barrio Standard Norte.

Previamente, en la rama femenina, el título lo buscarán -desde las 12:30 los conjunto de All Boys de FeMeBal (Federación Metropolitana de Balonmano) y Municipalidad Monte Cristo, Córdoba.

También se jugarán los partidos por los terceros puestos en ambas ramas.

En masculino, se medirán Club ASEBA de San Luis y Muñiz Handball, mientras que en femenino jugarán a primera hora, San Telmo y Regatas.

…………………

Panorama

VIERNES 3

En el Gimnasio municipal Nº 4 – Cancha: 1

- Petroquímica 37 / Municipal Km5 24; Femenino 5º al 8º (partido 41).

- Centenario 31 / Colegio Anglo Americano 28; Masculino 5º al 8º (partido 42).

- All Boys 32 / San Telmo 26; Femenino – Semifinal 1 (partido 43).

- Municipal Palazzo 25 / Club ASEBA 16; Masculino – Semifinal 1 (partido 44).

- Regatas 24 / Municipalidad Monte Cristo 27; Femenino - Semifinal 2 (partido 45).

- Regatas 37 / Muñiz Handball 31; Masculino – Semifinal 2 (partido 46).

- Centenario 44 / Nueva Generación 45; Masculino Final 5º puesto (partido 47).

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Cancha: 2

- Centro Pro-Adelanto Ciudadela 27 / Salesianos 21; Femenino 5º al 8º (partido 48).

- Nueva Generación 29 / Muzio Handball 21; Masculino – 5º al 8º (partido 49).

- Deportivo Río Negro 17 / Municipalidad Luján de Cuyo 26; Femenino – Final 9º puesto (partido 50).

- Independiente 20 / GEI 25; Masculino – Final 9º puesto (partido 51).

- Municipal Km5 32 / Salesianos 30; Femenino – Final 7º puesto (partido 52).

- Petroquímica 35 / Centro Pro-Adelanto Ciudadela 26; Femenino – Final 5º puesto (partido 53).

- Colegio Anglo Americano 41 / Muzio Handball 27; Masculino – Final 7º puesto (partido 54).

…………….

Programa

SABADO 4

En el Gimnasio municipal Nº 4 (Cancha: 1).

9:00 San Telmo vs Regatas San Nicolás; Femenino – Final 3º puesto.

10:45 Club ASEBA vs Muñiz Handball; Masculino – Final 3º puesto.

12:30 All Boys vs Municipalidad Monte Cristo; Femenino – Final 1º puesto.

14:15 Municipal Palazzo vs Regatas San Nicolás; Masculino – Final 1º puesto.

15:45 Entrega de premios.

Foto: Prensa FeChuBa.