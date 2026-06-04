Locos x la pesca proyecta sus actividades junto a Comodoro Deportes

Representantes de la agrupación mantuvieron una reunión con el titular del Ente, Hernán Martínez, planteando inquietudes, planificando su crecimiento y próximos desafíos.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, recibió en su despacho a representantes de la institución Locos x la pesca, quienes recibirán el acompañamiento del ente deportivo de cara a su desarrollo y próximos eventos.

Estuvieron el presidente de la agrupación Javier Matarozzi, el vicepresidente Cristian Tello, además de los miembros de Comisión Directiva Oscar Cuevas y Johana Garrido.

“Hoy nos recibió Hernán, planteamos nuestras inquietudes con respecto al club. La reunión fue muy positiva. Se comprometió a brindarnos su apoyo, a nivel económico por la parte de premiaciones, y también para terminar nuestro refugio”, señaló Matarozzi.

“Hoy el club tiene alrededor de 90 socios activos, en la pesca en playa somos alrededor de cincuenta siempre. Es el club más joven de Comodoro, ya estamos hace nueve años”, explicó.

“Tenemos en octubre la Fiesta 5 Horas de Pesca Variada, ya pasó la Fiesta del Pejerrey que fue en abril también organizada por nosotros. Falta bastante, pero ya estamos preparándonos. Generalmente viene gente de Caleta Olivia, Rawson, Puerto Madryn, además de los clubes de la zona. Esperamos tener unas 70 parejas, alrededor de 150 personas”, sostuvo el presidente de Locos x la pesca.