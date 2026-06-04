Los Juegos Comunales son ley en Chubut

La iniciativa garantiza el acceso al deporte, a la salud y recreación a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores de las comunidades rurales, aldeas y municipios del interior provincial. Más de 3.500 participantes ya accedieron a estos espacios en la provincia.

Impulsado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, la Legislatura del Chubut aprobó por unanimidad la creación del programa “Juegos Comunales”, que garantiza el acceso al deporte, la recreación y la salud a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores de las comunas rurales, aldeas y municipios del interior.

El proyecto de ley contó con el acompañamiento de todos los bloques legislativos, al ser debatido durante la sesión desarrollada este jueves en Rawson, y su tratamiento fue seguido en el recinto por las autoridades de Chubut Deportes, encabezadas por su presidente, Milton Reyes, recibiendo con satisfacción la aprobación de la creación del programa, iniciativa que previamente había tenido dictamen favorable de las Comisiones de Turismo y Deporte; y de Presupuesto Hacienda de la Legislatura del Chubut.

POLITICA PUBLICA

La creación por ley del programa Juegos Comunales instaura en Chubut una política pública permanente destinada a garantizar el acceso equitativo al deporte, la actividad física, la recreación y la integración social de las personas residentes en comunas rurales, aldeas, parajes y municipios del interior provincial, siendo la autoridad de aplicación Chubut Deportes.

La finalidad de este programa impulsado por el gobernador Ignacio Torres es la de promover el deporte comunitario, fortaleciendo la equidad territorial, junto a la inclusión social, el arraigo poblacional, la salud comunitaria y la participación ciudadana en contextos rurales.

Por eso entre los fundamentos del proyecto de ley, enviado el pasado 29 de mayo a la Legislatura provincial, se destaca que los Juegos Comunales «buscan garantizar que cada habitante del territorio provincial, independientemente de su lugar de residencia, tenga igualdad real de oportunidades para acceder al deporte, construir vínculos comunitarios y proyectar su desarrollo personal y colectivo».

Además, la sancionada ley invita a los grandes municipios a adherirse a la normativa y así participar del programa Juegos Comunales.

“TRASCIENDE LO DEPORTIVO”

Al presentar el proyecto de ley, la diputada provincial Karina Otero (Despierta Chubut), expuso que “los Juegos Comunales han logrado convocar a más de 3.500 participantes de las distintas regiones, generando espacios de encuentros, de integración, de participación, y desarrollando para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, la oportunidad de participar, lo que constituye uno de los aspectos más valiosos de esta experiencia”.

Además, la legisladora destacó que “se trata de una herramienta que trasciende lo estrictamente deportivo. Lo hablábamos en la Comisión, coincidimos que tiene un fuerte componente social, cultural y turístico también, que además permite articular con otras áreas del Ejecutivo como es Salud y Cultura, y fortalece un trabajo comunitario y la presencia del Estado en las localidades alejadas de los grandes centros urbanos”, puntualizó.

Por último, Otero señaló que “el espíritu de esta propuesta es simple: que ninguna persona de esta provincia quede fuera por cuestiones geográficas, ideológicas, religiosas o de cualquier otra índole. Cuando existen ganas, compromiso y condiciones para participar debemos garantizar las mismas oportunidades para todos los chubutenses”.