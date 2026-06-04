Trampolín: Famoso, Carrillo y Sancho, clasificados al Sudamericano de Brasil

Se trata de los atletas Florencia Famoso, Fiorella Carrillo y Ulises Sancho, quienes obtuvieron la clasificación para el Sudamericano de Trampolín que se desarrollará en Belo Horizonte, Brasil, a fines de agosto.

El presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, se reunió con deportistas y referentes de la Gimnasia Artística y de Trampolín, de cara a los próximos compromisos internacionales que se vendrán para tres gimnastas comodorenses.

Ellos son Florencia Famoso (20 años), Fiorella Carrillo (12) y Ulises Sancho (17), quienes en diversas modalidades han logrado en mayo en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) la clasificación para el Sudamericano de Trampolín que se llevará a cabo en Belo Horizonte, Brasil, del 25 al 30 de agosto.

Los atletas son entrenados por la referente municipal de la disciplina; Evangelina Nahuel, y cabe destacar que los gimnastas entrenan en las canchas anexas del Club Huergo, donde la disciplina se desarrolla de lunes a viernes a partir de las 18 (lunes, miércoles y viernes nivel competencia).

Para Carrillo y Sancho será una primera experiencia internacional, mientras que Florencia Famoso se medirá en diversas modalidades buscando la clasificación para el Mundial de China, que se realizará del 1 al 9 de noviembre.

“Será una gran experiencia representar a Argentina en el Sudamericano, es el objetivo de cualquier docente o deportista. Florencia tiene la posibilidad de clasificar al Mundial, está rankeada tercera en Argentina así que tiene grandes chances”, comentó la entrenadora Evangelina Nahuel, añadiendo que Famoso entrenará en vacaciones de invierno en Buenos Aires cuestiones específicas a pulir para lograr dicha clasificación.

“Si clasifica sería al Mundial de China 1 al 9 de noviembre. Sería el primer mundial para ella, para Comodoro y para Chubut. Venimos hace cuatro años entrenando en las canchas anexas del Club Huergo, y ahí se notó el crecimiento. Poder entrenar todos los días, sin armar y desarmar aparatos. También eso nos permitió que vengan entrenadores de selección Argentina a trabajar con nosotros”, contó.

“También trajimos un Nacional el año pasado, y todas las herramientas que nos fueron dando, con la ayuda de Hernán, nos permitieron que estemos en la mira nacional. Lo logramos, en algún momento se sueña con un Sudamericano cuando seamos plaza argentina. Todo esto es fruto del trabajo y todo profe sueña en algún momento representar a la Argentina. Y los gimnastas lo hicieron posible con su esfuerzo”, destacó Evangelina.

En cuanto a la Gimnasia Artística, la profesora destacó que se preparan para una instancia provincial en septiembre, con gran cantidad de atletas de escuelas municipales.

“En Gimnasia Artística ya venimos trabajando para los provinciales, ya se hizo uno en Comodoro en mayo, en septiembre se hace el segundo Torneo Provincial en Puerto Madryn, clasificatorio para los regionales. El Torneo Regional sería en octubre en Río Gallegos, donde irán alrededor de 25 nenas de las diferentes escuelas municipales. También hay gimnastas ya clasificadas en el federativo que se hizo en Mendoza”, agregó.

“Estamos en las canchas anexas del Club Huergo, de lunes a viernes a partir de las 17:30, los lunes, miércoles y viernes están los chicos de nivel de competencia, los martes y jueves iniciación de 18:00 a 19:00 con los más chiquitos y de 19:00 a 20:30 para todas las edades. Así que están todos invitados”, cerró.