Gimnasia Aeróbica: atletas comodorenses lograron clasificar al Mundial de España

Avril y Mía Morcillo Vargas, además de Victoria Vargas compitieron en Buenos Aires y lograron clasificaciones al Mundial de España y Panamericano de Brasil, en categorías Junior y Senior, en modalidades grupo e individual.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el selectivo nacional rumbo al Campeonato Panamericano y al Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica, donde se presentaron más de cien rutinas de todo el país para disputar las plazas clasificatorias a estos importantes eventos internacionales.

Por parte del Ente Comodoro Deportes participaron tres atletas, quienes lograron destacadas actuaciones representando a Comodoro Rivadavia, entre las mejores gimnastas de Argentina.

En la categoría Grupo Junior las atletas Mía Morcillo Vargas y Victoria Vargas consiguieron la clasificación al Campeonato Mundial que se realizará en septiembre en Pamplona, España, resaltando que dicha categoría tenía boleto mundialista para un solo grupo.

Por otra parte, Avril Morcillo Vargas logró la clasificación al Campeonato Panamericano de Brasil en las categorías Trío y Aerodance Senior. Asimismo, Mía Morcillo Vargas y Victoria Vargas también obtuvieron la clasificación en las categorías Grupo y Trío Junior. El Panamericano de Brasil será en noviembre, en la localidad de Aracajú.

Cabe destacar además que, al conformarse las categorías con diferentes clubes de Argentina, las gimnastas viajarán mes a mes a los entrenamientos en conjunto en Buenos Aires y Mendoza.

“Me siento profundamente orgullosa de que nuestra ciudad continúe siendo protagonista a nivel nacional y pueda estar representada entre las mejores atletas del país, llevando a Comodoro Rivadavia y a Argentina a competencias internacionales de gran nivel”, comentó la entrenadora Vanina Rapimán.

“Agradecer sin duda a las familias, a Hernán Martínez y la gestión que acompaña para que estás atletas puedan seguir con su carrera deportiva, el apoyo y acompañamiento es fundamental, además del entrenamiento y acompañamiento que tienen desde el gimnasio HSP-70 para con Mía y Avril”, sentenció Rapimán.