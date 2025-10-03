Gimnasia tuvo un debut soñado en el Socios

Le ganó a San Martín 81-65 en su primer juego de la nueva temporada de la Liga Nacional. El base chileno Sebastián Carrasco, de gran juego, fue el goleador del partido con 19 puntos.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en el debut oficial de Pablo Favarel como su nuevo DT, y una gran noche del base chileno Sebastián Carrasco, le ganó este viernes de local a San Martín de Corrientes 81-65 por el inicio de la Liga Nacional de Básquet 2025-2026.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y José Luis Lugli, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 15-12, 37-30 y 56-48.

De esa manera, Gimnasia arrancó con buen pie su participación en lo que es su 37ª temporada en el nivel máximo del básquet argentino.

El “Verde” comenzó el juego con un 7-0, anotando el primer doble el escolta Federico Grun, que no pudo terminar el juego. Luego marcó Emiliano Toretta y Mauro Cosolito facturó de 3, para que Gimnasia arranque con todo en el marcador.

Sin embargo, la visita reaccionó y con un triple de Lucas Gargallo y un par de dobles del pivote Reginald Becton, dejó el partido igualado en 7.

Desde ese instante, el juego se hizo parejo, aunque al término de los primeros diez de juego, el local se fue arriba por 3 (15-12).

En el segundo cuarto, Gimnasia siguió siendo el dueño del partido, al menos en los primeros minutos.

Un triple de Marcos Chacón, dejó el marcador 23-18, por lo que a 7’23” para el final de la primera etapa, se vino el primer pedido de minuto, desde el banco de Gabriel Revidatti, DT del conjunto correntino.

Y dio sus frutos, porque “Sanma” metió 7 tantos seguidos, incluido una canasta de dos puntos de Víctor Fernández para pasar arriba en el marcador (23-24), y esta vez el que solicitó su primer minuto, fue el DT del local, el rosarino Pablo Favarel.

El partido volvió a ser parejo, hasta que en el local aparecieron Emiliano Toretta, Cosolito y Anyelo Cisneros, y otra vez el “Verde” empezaba a sacar una pequeña luz de ventaja de 9 (37-28). Lautaro Berra metió el último doble del cuarto y así, el encuentro quedó 37-30 para el dueño de casa.

Luego del descanso, apareció en todo su esplendor Sebastián Carrasco. De la mano del base chileno, de Cisneros y de Carlos Rivero, Gimnasia volvió a hacerse protagonista del juego para así, con el correr de los minutos, mandar con tranquilidad en el marcador.

El tercer cuarto terminó con Gimnasia arriba por 8 (56-48), porque defendió duro en su zona y porque los jugadores estuvieron atentos a la hora de anotar al canasto.

En el último cuarto, Carrasco siguió metiéndola de dos y tres puntos, con un buen trabajo de Rivero en la pintura.

Carrasco convirtió de dos para que Gimnasia saque 16 (73-57), aunque la visita redujo la desventaja a través de Fernández y Leonel Schattmann, que estuvo bien marcado en toda la noche.

En los últimos minutos del partido, San Martín se puso a once (73-62), pero no le alcanzó para dar vuelta la historia, porque enfrente tuvo a un Gimnasia seguro y decidido a quedarse con la victoria, la primera en esta nueva Liga Nacional.

En el “Verde” se destacaron Carrasco, goleador del juego con 19 puntos con 3-7 en triples y 5-7 en dobles.

El venezolano Cisneros aportó 9 puntos y bajó 6 rebotes; Cosolito aportó 8 unidades, con 5 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

También fueron clave el salteño Rivero (10 puntos, 5 rebotes y una tapa), mientras que Toretta también colaboró con 10 tantos, repartió 4 asistencias y tuvo 2 recuperos.

Por el lado de la visita, Fernández con 13 puntos y Berra con la misma cantidad, más 5 rebotes y 2 pases gol, se destacaron en su equipo, que sufrió así la segunda derrota seguida, las dos en la ruta. Schattmann marcó 11 tantos, con 7 rebotes, pero tuvo 4 pérdidas de balón.

La próxima actuación del “Verde” será nuevamente en casa cuando reciba dentro de una semana a Olímpico de La Banda, que dirige el comodorense Martín Villagrán, el exDT del elenco “mens sana” durante las últimas ocho temporadas.

…………….

Síntesis

Gimnasia 81 / San Martín 65

Gimnasia (15+22+19+25): Emiliano Toretta 10, Federico Grun 5, Mauro Cosolito 8, Anyelo Cisneros 9 y Víctor Andrade 2 (fi); Carlos Rivero10, Martiniano Dato 7, Sebastián Carrasco 19, Juan Cárdenas 8 y Marcos Chacón 3. DT: Pablo Favarel.

San Martín (12+18+18+17): Gastón García 2, Leonel Schattmann 11, Lucas Gargallo 6, Federico Aguerre 4 y Reginald Becton (x) 9 (fi); Víctor Fernández 13, Lautaro Berra 13, Salvador Giletto 5 y Franco Méndez 2. DT: Gabriel Revidatti.

Parciales: 15-12, 37-30 y 56-48.

Arbitros: Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y José Luis Lugli.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.