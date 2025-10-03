Comodoro recibió a Boca de cara a los amistosos ante Waiwen Vóley

Se presentó la serie de amistosos que disputará el equipo comodorense ante el “Xeneize”. El primero será este sábado a las 20 en el Socios Fundadores.

El acto de presentación de los partidos amistosos entre Waiwen Vóley Club y Boca Juniors se realizó en el CEPTur (Centro de Exposición y Promoción Turística), donde el plantel xeneize fue recibido por autoridades municipales en acto encabezado por el presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez.

En dicho evento participaron además Liliana Peralta (Sec. Cultura), los entrenadores Lisandro Luppo (Waiwen) y Marcelo Gigante (Boca) y los capitanes de ambos elencos, Bautista Gazaba por el conjunto local e Ignacio Bernasconi por el xeneize.

Los amistosos entre ambos equipos profesionales tendrán lugar del 3 al 13 de octubre en la provincia, en preparación para lo que será la temporada 2025/26 de la Liga ACLAV, máxima categoría del voleibol argentino.

Los amistosos serán este sábado y domingo a las 20 en el Socios Fundadores, al igual que el sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Club Ingeniero Huergo, también a las 20, en tanto que durante la semana también se enfrentarán en Esquel.

“Agradecer a Hernán, siempre nos acompaña. A Boca por estar acá en la ciudad una vez más. Quiero expresar la alegría de poder disputar estos amistosos. Un esfuerzo que hace la Municipalidad junto con la provincia para que podamos medirnos, a ver dónde está cada equipo”, expresó Lisandro Luppo, técnico de Waiwen.

Por su parte, el capitán de Boca Juniors, Ignacio Bernasconi agregó: “Gracias por la invitación, estamos contentos de estar acá. Es lindo para la provincia y sirve para medirnos, para ver donde estamos parados. Vamos a tratar de dar un lindo espectáculo”.

En tanto, el entrenador xeneize Marcelo Gigante señaló: “Es importante volver a ver amigos, sobre todo en torneos amistosos. Ya en torneos competitivos tan amigos no son. Muchas gracias Hernán, a todos los que hicieron un esfuerzo grande. Está bueno competir, medirnos entre nosotros, para el tour que tendremos acá en enero”.

Finalmente, Hernán Martínez, sostuvo: “A la gente de Boca, darles la bienvenida a la ciudad. Agradecerles que hayan venido. Será un lindo movimiento para todos, para nuestra ciudad es un desafío grande tener ya un equipo en la Liga Nacional, cuesta mucho, porque estamos lejos. Es un paso para mostrar el deporte federal que es el vóley. Que todos podamos ser parte. Que hoy puedan estar acá es muy importante, no solo para quienes aman el vóley, sino también para quienes nos gusta el deporte”.

“Ni hablar del viaje que harán hacia Esquel, la expectativa es muy grande, porque la provincia de por sí es voleibolera, en todas las localidades. Ya somos amigos, luego en el momento todos queremos ganar, pero como le hemos planteado a estos jóvenes, en nuestra ciudad estamos de a poquito haciendo historia. Tener un equipo de la ciudad, un movimiento que lleva dos años, cuesta mucho, un estado municipal que ha apostado mucho por esto. Tenemos el Hotel Deportivo que ya conocen, seguimos trabajando para mejorarlo. Hemos apostado a que muchas cosas como estas se den, y lo logramos si ustedes vienen. Justifica a quienes somos funcionarios públicos la inversión cuando tenemos el evento de magnitud. Si ustedes no vienen sería difícil disfrutarlo”, sentenció Hernán Martínez.

Tanto Boca como Waiwen se encuentran en la etapa preparatoria para participar en la Liga ACLAV temporada 2025/26 que comenzará en noviembre. La misma contará con seis tours, uno de los cuales será con Comodoro como sede, en el mes de enero.

Programa

Sábado 4 – Socios Fundadores

20:00 Waiwen Vóley Club vs. Boca Juniors

Domingo 5 – Socios Fundadores

20:00 Waiwen Vóley Club vs. Boca Juniors

Sábado 11 – Club Ingeniero Huergo

20:00 Waiwen Vóley Club vs. Boca Juniors

Domingo 12 – Club Ingeniero Huergo

20:00 Waiwen Vóley Club vs. Boca Juniors