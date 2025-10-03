El "Verde" arrancó con una victoria en la Liga Próximo

Gimnasia se impuso ante San Martín 71-59. Natalio Santacroce fue el goleador del juego con 16 puntos. Gran trabajo de Jesús Centeno, autor de 13 tantos, 8 rebotes y 9 tapas.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se llevó la victoria por 71-59 ante San Martín de Corrientes, en lo que fue su primera presentación en La Liga Próximo de básquet (ex Liga de Desarrollo). El goleador del encuentro fue Natalio Santacroce con 16 puntos, mientras que en la visita, Dante Saettone aportó 13 unidades.

El partido, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Aldana Carrizo y Axel Catalán, comenzó mejor para Gimnasia en los primeros minutos, sacando un parcial de diecisiete puntos (17-4), donde aprovechó la poca efectividad del conjunto correntino y el aporte del pivote venezolano Jesús Centeno y de José Ignacio Copesky para cerrar el primer cuarto 23-08.

En el segundo período, a pesar de los intentos por parte de San Martín con Leonel Núñez y Franco Aguerre y un triple de Valentino Saucedo para descontar en el marcador (37-32), Gimnasia logró cerrarlo mejor e irse al descanso arriba por 41-32.

Tras el entretiempo, en la segunda parte, el conjunto patagónico continuó dominando en el marcador, manteniendo una diferencia de quince puntos a lo largo del cuarto, destacándose en la ofensiva del local Natalio Santacroce, cerrando 60-41.

En el último período, Gimnasia fue poco a poco cerrando el encuentro a su favor, pese a los intentos del “Rojinegro” con Dante Saettone para achicar la diferencia. El partido finalizó 71-59.

Además de Natalio Santacroce, goleador del juego con 2 puntos, otro que brilló fue Centeno, autor de 13 puntos, 8 rebotes y 9 tapas. Mientras que el otro jugador destacado fue Copesky con 12 unidades y 5 rebotes.

Por el lado del elenco correntino, el mejor fue Saettone con 13 tantos, mientras que Aguerre lo escoltó con 12 y 11 rebotes.

Síntesis

Gimnasia 71 / San Martín 59

Gimnasia (23+18+19+11): Natalio Santacroce 16, José Ignacio Copesky 12, Valentino Ayala 6, Julián Salas 2 y Jesus Centeno 13 (fi); Simón Dias 0, Santino Santacroce 4, Santiago Ivanoff 0, Benjamín Anríquez 0, Matías González 0, Ciro Melo 12 y Valentín Monzón 6. DT: Gustavo Sapochnik.

San Martín (8+24+9+18): Marcos Solari 4, Gerónimo Ramallo 6, Valentino Saucedo 6, Franco Aguerre 12 y Leonel Nuñez 7 (fi); Dante Saettone 13, Giovanni Pertile 7, Matias Fernandez 4. DT: Gustavo Mascaro.

Arbitros: Aldana Carrizo y Axel Catalán.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).