Gremios petroleros iniciaron paro en yacimientos de YPF

El Sindicato Petrolero, Gas y Energías Renovables, conducido por Rafael Güenchenén, junto al Sindicato del Personal Jerárquico, resolvieron iniciar un paro en todos los yacimientos de YPF.

La medida de fuerza entró en vigencia a partir de las 16: 00 de este viernes y se fundamenta en la grave situación que atraviesa la actividad hidrocarburífera en la provincia de Santa Cruz.

Ambas organizaciones sindicales denunciaron el incumplimiento por parte de la operadora nacional de los compromisos de inversión previamente asumidos, lo que repercute directamente en la producción, el empleo y la estabilidad de miles de trabajadores.

En este contexto, los dirigentes advirtieron que YPF pretende retirarse de la provincia sin hacerse cargo de los pasivos ambientales generados durante décadas de explotación, lo que dejaría a Santa Cruz frente a un grave problema sin resolver.

Los gremios remarcaron que continuarán con medidas de fuerza y acciones gremiales hasta lograr que se respeten los compromisos asumidos y se garantice la defensa de los derechos laborales, productivos y ambientales de la provincia