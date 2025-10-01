El STJ anuló la jura de Acevedo y González Nora

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz resolvió declarar la “nulidad absoluta e insanable” la jura de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como vocales de este cuerpo colegiado.

Según el fallo emitido este miércoles, ambos abogados carecen de validez jurídica para integrar el TSJ, con lo cual se abre un nuevo capítulo de discordia judicial y política.

El documento, firmado por los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, Renée Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, señala que la resolución del presidente del TSJ, Daniel Mariani, "excedió las facultades conferidas" y que el acto carece de validez jurídica al no haber sido ratificado por el cuerpo en su conjunto.

El fallo establece que el ejercicio de la presidencia del alto ocuerpo judicial “no implica potestades absolutas”, sino que las decisiones deben reflejar la voluntad colegiada.

En ese sentido, se cuestiona que la confirmación de la jura de los vocales se haya realizado de manera unilateral, sin validación del resto de los integrantes del Tribunal.

"El juramento constituye una formalidad desprovista de sustancia jurídica si no existe previa validación colegiada", sostiene la resolución firmada por los cuatro vocales mencionados.

Fuente: Diario Nuevo Día