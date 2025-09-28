Mineros acusaron al candidato libertario de "violento y cobarde"

Jairo Guzmán fue increpado por trabajadores de YCRT tras calificarlos de “parásitos”. El gremio denunció que, al retirarse de una radio local, su camioneta embistió a un manifestante.

El clima político en la Cuenca Carbonífera volvió a tensarse este fin de semana. Jairo Guzmán, director del PAMI en Santa Cruz y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, fue repudiado en Río Turbio por trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), quienes lo acusan de insultarlos y despreciar su rol en la soberanía energética del país.

El episodio se produjo a la salida de una entrevista radial, cuando un grupo de afiliados a ATE lo esperaba con carteles y consignas en su contra. Uno de los mensajes exhibía la frase irónica: “El 3% para Karina”, en alusión a la hermana del presidente Javier Milei.

La protesta surgió luego de que Guzmán tildara a los mineros de “parásitos”, en sintonía con el discurso oficialista contra los trabajadores estatales. Desde ATE Río Turbio emitieron un comunicado en el que expresaron: “Repudiamos los agravios y hechos de violencia protagonizados por Jairo Guzmán. Los trabajadores de YCRT no somos parásitos, somos soberanía. Con nuestro esfuerzo sostenemos la soberanía energética de la Argentina”.

Que paso? Se asustaron? No se rien ahora como en el pami? Vieron que la vida real no son las redes sociales? En serio creyeron que van a decir lo que quieran y maltratarnos y no va a pasar nada? Van a aprender a respetar pedazo de Ratas! Cobardes!!

Según denunciaron los manifestantes, Guzmán evitó dialogar con ellos y salió custodiado por la policía. En ese contexto, la camioneta en la que se trasladaba embistió a un trabajador para abrirse paso, lo que acrecentó el malestar gremial.

“Quedó en evidencia su cobardía y la violencia con la que actúan quienes no soportan la voz de los trabajadores”, afirmaron desde el sindicato.

Matías Delgado, secretario general adjunto de ATE Río Turbio, también se expresó en redes sociales: “Con los trabajadores y jubilados de YCRT no se jode. Guzmán y cualquiera que ataque a los mineros, ataca a la soberanía nacional”.

El comunicado gremial concluyó con un mensaje dirigido a la dirigencia política: “Desde YCRT y la Cuenca Carbonífera lo decimos con claridad: no somos parásitos, somos los que extraemos el carbón que genera energía, trabajo y futuro para nuestro pueblo. Guzmán y cualquiera que ataque a los mineros, ataca a los trabajadores y a la soberanía nacional”.