Milei se enojó con Adorni porque la TV Pública defendió el derecho al aborto

El Presidente estalló de furia con su vocero cuando vio un programa que reivindicaba el derecho de las mujeres al aborto.

Javier Milei se tomó un respiro en la pelea por controlar el dólar para agarrársela con su vocero Manuel Adorni. El presidente estalló cuando este jueves por la noche vio un programa que reivindicaba el derecho de las mujeres al aborto, con un cuidado contenido protagonizado por estrellas del rock y la música argentina.

"A casi dos años de la asunción de Milei, la TV Pública emitió un programa con fuerte contenido feminista", afirmó indignado un colaborador del Presidente que se toma en serio la supuesta batalla cultural del libertario.

El problema es que el canal está en plena transición porque se supone que deja el cargo Eduardo González y asume el vocero de La Rural, Carlos Curcci.

"El video mantiene la línea editorial heredada de La Cámpora", se indignó la fuente consultada por LPO, que confirmó la bronca de Milei son su vocero, que bajo la Secretaría de Medios, se quedó con el control de los medios públicos.

"Es evidente que los medios públicos están a la deriva, Adorni no se ocupa de nada", agregó la fuente. No es un secreto que el vocero no dedica muchas horas al trabajo y suele retirarse temprano de la Casa Rosada, salvo que tenga alguna actividad con Milei o con Karina, su jefa directa.