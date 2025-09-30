Paritaria docente: el Gobierno ratificó devolución de descuentos

El gobierno de Santa Cruz confirmó a los gremios docentes que restituirá descuentos por días de paro y que el 17 de noviembre se retomarán las discusiones salariales.

Estos dos puntos claves para para destrabar el extenso conflicto en el ámbito de la educación pública se formalizaron en la paritaria laboral que este martes celebraron en Río Gallegos, autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) con dirigentes de ADOSAC y AMET.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y en principio los sindicatos plantearon la necesidad urgente de una recomposición salarial, continuidad de la cláusula gatillo y nulidad de las multas aplicadas.

ADOSAC presentó un listado de 25 puntos pendientes de respuesta, entre los que se incluyen la recuperación de los días caídos antes del 10 de octubre, mejoras en las condiciones laborales y la exigencia de una oferta salarial antes de diciembre. "En Santa Cruz no se llega a fin de mes", remarcaron los representantes del gremio docente mayoritario.

Por su parte, AMET coincidió en la urgencia de discutir el salario y puso el acento en la restitución de los días descontados, además de pedir avances en temas vinculados a la carga horaria de auxiliares y la creación de cargos en educación técnica.

En tanto, desde el CPE se destacó la voluntad de diálogo y se ratificó que la devolución de los descuentos por días de paro de agosto y septiembre se efectivizará antes del 10 de octubre mediante una liquidación complementaria.

En cuanto a la paritaria salarial, propuso adelantar la fecha previamente acordada (que se había anunciado para diciembre) y fijó como nuevo encuentro el lunes 17 de noviembre.

Según explicaron los funcionarios, para ese momento se contará con datos actualizados de inflación y proyecciones económicas, lo que permitirá definir incrementos en función de la evolución del IPC.

Finalmente, las partes acordaron mantener reuniones semanales en subcomisiones.

