Un escándalo institucional se cierne sobre el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz: cuatro vocales resolvieron destituir al presidente, Daniel Mauricio Mariani.

Destituyeron a Daniel Mariani en la presidencia del Tribunal de Justicia

La crisis interna en ese ámbito se desató cuando Mariani avaló la jura de dos de los nuevos abogados que deben incorporarse al máximo cuerpo colegiado de la justicia, Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.

Estos últimos fueron designados por la Legislatura tras convertir en Ley el proyecto del Poder Ejecutivo para elevar de 5 a 9 el número de integrantes del TSJ.

A principios de esta semana cuatro de los cinco vocales que ya estaban en funciones, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña Campos, Fernando Basanta y Reneé Guadalupe Fernández emitieron una resolución por la cual anularon la jura de Acevedo y González Nora bajo el argumento que la misma no tenía validez jurídica y además consideraron que Mariani se excedió en sus facultades al actuar de manera unipersonal.

Y el jueves decidieron por votación unánime removerlo del cargo de presidente, designando en su lugar a la doctora René Guadalupe Fernández.

Hasta el momento ningún funcionario del Poder Ejecutivo ni del bloque oficialista de la Legislatura emitieron opinión sobre esta complicada crisis institucional.