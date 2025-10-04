Un paseo de sabores por la Feria Tierra, Mar y Vinos

Más de 40 bodegas con aproximadamente 250 etiquetas de vinos; tres chef con platos que combinan productos de la tierra y el mar; un espacio premium con destilados importados: el Colegio Médico de Rada Tilly será escenario de un extenso paseo de sabores.

“Maridajes de identidad, pensados para realzar la diversidad de estilos de las bodegas que nos acompañan”. Esta es una de las premisas de la Feria Tierra, Mar y Vinos que se desarrollará el viernes 17 y el sábado 18 de octubre en Rada Tilly. La organización de la misma, impulsada por Vinoteca Musters, con el apoyo de organismo públicos y privados de la región, proyecta un lugar destacado para poder degustar creaciones vitivinícolas y platos especiales en base a “prácticas cuidadas, que sostienen a productores locales y respetan los ciclos de la tierra y el mar”.

La Feria podrá ser visitada durante los dos días de 18 a 23 en la sede del Colegio Médico de Rada Tilly. La entrada –sólo para mayores de 18 años- incluye la posibilidad de degustar vinos producidos por las más de 40 bodegas que estarán presentes con aproximadamente 250 etiquetas y participar de las charlas programadas. En tanto, la gastronomía tendrá un costo adicional promocional.

EN LA COPA

Bodegas de Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Salta y Córdoba presentarán sus producciones en la Feria. Entre ellas, de esta provincia, estarán Yaoyin, Sarifa, Terruno de Caldera, Cielos de Gualjaina, Contra corriente, Otronia, Ayestaran Allard, Huella Austral, Estancia Las Bardas, Viñedos del Golfo, Entre Senderos y Bardas al Sur.

De Neuquén arribarán Malma Family Wines y Mabellini Wines; de Río Negro participarán Cava Nueva, Manos de El Bolsón, Casa Redonda y Humberto Canale. De Mendoza estarán presentes Bodega Antigal, Bonfanti, Ver Sacrum, La Cayetana, Susana Balbo, Renacer, Riglos Family Wines, Ernesto Catena Vineyards, Durigutti, Family Winemakers, Penedo Borges, Bandini House of Wines, Los Bisole, Urqo, Flaneur, Finca Beth, Vuelo Andino, Revolución del Este y Zuccardi Wines.

Desde Sala traerán sus productos bodegas Colomé, Yacochuya y Etchart. Y, desde Córdoba, Achala, Terra Camiare y Estancia Las Cañitas.

Además de los stands de cada una de las bodegas, habrá un espacio premium con destilados importados de Pernod Ricard Argentina —whisky, gin y vermut—.

EN EL PLATO

La tierra proporciona viñedos y destilados. Y, junto con el mar, aportan productos que los chefs Pablo Soto (de Molle Verde), Mirko Ionfrida Baleta (#In) y Enzo Mayorga (Del Marqués) utilizarán para elaborar una gran variedad de platos: “cada bocado y cada sorbo están pensados para despertar sentidos; con propuestas de maridaje únicas, diseñadas para resaltar lo mejor de la Patagonia”, afirman desde la Feria.

Molle Verde tendrá, por ejemplo: “Tablita patagónica (quesos y embutidos regionales); “Empanadas fritas de trucha arcoíris”; “Lengüitas de cordero con salsa criolla marina” y un plato en base a “Crocantes de arroz, pesa y salsa ensebichada”.

#In ofrecerá: “Brochet de langostinos (en plancha liguera de maracuyá, miel de caña y polvo de guanaco)”; “Vacío cuota 481 ahumado (con bbq casera, en pan pita y chimichurri de hierbas)”; “Chicharrones combinados de merluza negra y congrio (con pimientos morados, leche de tigre y coco)”; “Tacos de lomito de oveja (con siracha fermentada)”; Burger de carré de capón (con cheddar y cebollas caramelizadas en pinot noir)”; “Burger de pulpo (con aderezo de ají amarillo)”; y el sábado a las 20 pondrá a consideración un plato especial: “Novillo de pastura natural angus black asado”.

Del Marqués estará presente con sus sushi rolls con “acento patagónico”: “Philapelphia local (trucha arcoíris fresca, queso philadelphia, palta, sésamo tostado por fuera)”; “Del Marqués (langostinos salvajes apanados, queso Philadelphia, trucha cocida)”; Ika (maki relleno de palta, tartar de calamar, puerro frito, salsa siracha)”; Lima (langostino salvaje en tempura, palta, queso Philadelphia, cubierto de salmón flambeado y salsa anticuhera)”; y también una tapa denominada “Ebi Furai” que incluye “langostinos salvajes apanados en panko japonés, acompañado de salsa tártara de alga wakame”.

Al parecer, el paseo de sabores será extenso. Es que “durante dos días, Rada Tilly será escenario de una experiencia única que celebra lo mejor de la tierra, la frescura del mar y la pasión por el vino”.