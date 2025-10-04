Robo de instrumentos en el barrio Máximo Abásolo

El hecho ocurrió ayer viernes a las 10:40 en una vivienda de la calle Mahuida al 2400. El ladrón fue captado por cámaras de seguridad mientras huía con un bajo Cort zurdo y una guitarra Stratocaster Tyler, que luego apareció abandonada.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró este viernes por la mañana en el barrio Máximo Abásolo. Un delincuente ingresó a una vivienda ubicada en Mahuida 2498 y robó un bajo Cort para zurdo en su funda y una guitarra Stratocaster Tyler color crema.

El robo ocurrió alrededor de las 10:40 y el sospechoso quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, lo que podría ayudar a identificarlo. Horas más tarde, la guitarra fue hallada tirada cerca del lugar, aunque el bajo aún no ha sido recuperado.

El músico damnificado expresó su preocupación y pidió encarecidamente la colaboración de la comunidad para recuperar el instrumento que sigue desaparecido. Cualquier información puede comunicarse al 297 411-8722.