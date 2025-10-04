Al menos cuatro jugadores de Bigornia de Rawson habrían agredido a un joven de Puerto Madryn Rugby Club. La víctima tiene 16 años y fue internado.

Cuatro rugbiers golpearon a un adolescente y Madryn no quiso jugar con Bigornia

La Fiscalía de Puerto Madryn investiga una denuncia por una agresión ocurrida el domingo a la tarde en instalaciones de Puerto Madryn Rugby Club, donde un adolescente de 16 años resultó lesionado.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, con la denuncia radicada en la Comisaría Tercera, en la zona de vestuarios el joven habría sido atacado por al menos cuatro adolescentes identificados como integrantes del Bigornia club de Rawson.

Como consecuencia de los golpes, la víctima debió ser internada y se le realizaron estudios médicos, luego de presentar convulsiones, mareos y vómitos.

Hasta el momento, dos de los presuntos agresores fueron identificados. La investigación se encuentra en trámite en la Fiscalía local, bajo la calificación legal provisoria de lesiones agravadas en espectáculo deportivo y cometidas en grupo con abuso de superioridad física.

La normativa vigente establece responsabilidades no solo para los agresores, sino también para las entidades deportivas a las que pertenezcan.

NO SE JUEGA Y BIGORNIA SE DESPEGA

A todo esto, Bigornia de Rawson anunció que los integrantes de la división M-18 quedaron suspendidos hasta que se defina su situación. Y criticó con dureza la decisión de Puerto Madryn Rugby Club de no participar en encuentros con Bigornia en las categorías infantiles y prejuveniles.

Con un comunicado oficial, la Comisión Directiva y la Sub Comisión de Rugby de Bigornia Club confirmó la “suspensión preventiva” de los jugadores involucrados en la presunta golpiza a un joven de 16 años, en un episodio ocurrido en Puerto Madryn y que la Fiscalía está investigando.

De acuerdo al pronunciamiento, la cúpula de Bigornia “tiene la imperiosa necesidad de efectuar y comunicar consideraciones resueltas en razón de los acontecimientos sucedidos el día 27/09/25 en las instalaciones del Puerto Madryn Rugby Club, post partido de la división M-18, fuera del campo de juego y que involucró a jugadores de ambos equipos”.

“Ante lo sucedido, con argumentos mendaces, falaces, injuriosos y malintencionados, el PMRC adopta una decisión unilateral y autoritaria que configura un daño incalculable para el rugby de la URVCH en su conjunto con secuelas intangibles a futuro para el desarrollo del deporte”, sigue el texto.

“En efecto, el PMRC ha decidido no participar en encuentros y/o fechas oficiales con Bigornia Club en los bloques de Rugby Infantil y Pre Juvenil”.

Sin hacer referencias a nombres propios, el club rawsense comunicó “la suspensión preventiva de jugadores de nuestra división M-18 involucrados, con pautas pactadas de cumplimiento interno, hasta que haya una resolución firme de la cuestión de fondo”.

Además, ratificó “los dichos expuestos por el coordinador de la mesa de rugby infantil de la URVCH Sr. Mariano PRUSSO (nota remitida en el día de la fecha por el mismo al Sr. Presidente de la URVCH post comunicación telefónica), notificando el retiro del ejercicio de dicha función pero continuando con su representación en la referida mesa representando a Bigornia Club”.

“Ratificar la presencia, como siempre ha pasado hasta la fecha, de todas las divisiones de rugby infantil y/o pre juveniles, según el caso, en todos los encuentros y/o competencias pactadas y programadas”.

También se decidió “suspender la edición 2025 del Encuentro Regional de Rugby Infantil “Lámpara Lorenzo” y “ratificar el ejercicio de control y poder de policía del rugby en su conjunto corresponde a la URVCH”.

Según el comunicado, Bigornia decidió “avanzar en el desarrollo de espacios con jugadores, entrenadores, padres y/o aficionados respecto de los que se considere que deben adecuar su comportamiento durante partidos desarrollados tanto de locales como de visitantes”.

En tal sentido, “aplicar las medidas y sanciones que correspondan a quienes atenten contra la defensa de valores de respeto a rivales, autoridades arbitrales, dirigentes y/ocualquier persona que se espectador de un partido de rugby”.

“Garantizar la defensa del fin último de Bigornia Club como institución, tal como lo es la formación de personas por sobre los logros y méritos deportivos”, concluyó el pronunciamiento.