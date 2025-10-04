El empresario pesquero recuperó su notebook

Raúl “Tato” Cereseto le agradeció a la Policía y dijo que “por primera vez en doce robos, algo volvió a mis manos”.

En su cuenta de Facebook, el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto confirmó que recuperó la notebook que le robaron la noche del miércoles en barrio San Benito de Trelew, cuando rompieron un cristal de su vehículo. La computadora guarda el borrador de un libro que Cereseto está pronto a finalizar.

“Hoy tengo mi notebook de vuelta –informó-. En menos de 24 horas, la Jefatura de Policía de la provincia de Chubut trabajó a contrarreloj. Buscaron, investigaron, actuaron. Y lo lograron”.

Según el empresario, “por primera vez en doce robos, algo volvió a mis manos”.

“No saben lo que significa esto para mí. No es solo recuperar un objeto, unos archivos, herramientas de trabajo y estudio. Es recuperar algo mucho más valioso: la confianza. Gracias a cada persona que puso su granito de arena para que esto sucediera, a los que compartieron la publicación y amplificaron mi reclamo”, publica Jornada.

Su caso fue ampliamente difundido desde que ocurrió. El Patagónico fue uno de los medios que dio cuenta de ello.