Hallaron sin vida a un gendarme en Río Mayo

Tomó intervención el fiscal de turno de Sarmiento, Matías Ayuzo. No se descubrieron indicios de violencia.

Un efectivo de Gendarmería Nacional, de 52 años, fue encontrado sin vida durante la mañana de este sábado en el departamento donde residía, ubicado en un complejo habitacional a la vera de la ruta Nacional 40, en el acceso a Río Mayo.

Según la información judicial, el hombre no se habría presentado a cumplir con su servicio y, al no responder a los llamados de sus compañeros, estos se dirigieron hasta su vivienda. Allí habrían podido constatar que la llave estaba colocada desde el lado interno de la puerta.

Ante esa situación, dieron aviso a sus superiores, quienes dispusieron la intervención de la Policía del Chubut y el aviso a familiares.

Personal policial tuvo que romper un cristal para ingresar al domicilio.

En el interior, los efectivos habrían encontrado al gendarme tendido en el baño. En las primeras apreciaciones, se señaló que podría haberse resbalado en el sector húmedo y golpeado en la nuca, lo que habría provocado su deceso durante la noche anterior al hallazgo.

El lugar fue acordonado y asegurado por la policía para mantenerlo bajo resguardo.

La diligencia policial estuvo a cargo del comisario Néstor Peña, quien supervisó el procedimiento. En el lugar también intervino personal del Hospital Rural de Río Mayo.

El hombre fue identificado como G.H.A., quien prestaba servicios como sargento primero en el área de Comunicaciones de Gendarmería Nacional.

Al no observarse indicios de violencia ni faltante de elementos, y dado que ambas puertas estaban cerradas por dentro con la llave colocada en el picaporte, el fiscal de turno en Sarmiento, Matías Ayuzo dispuso la entrega del cuerpo a los familiares.