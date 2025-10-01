Magistratura: se conoce el fallo contra el exsecretario del Consejo

A Diego Cruceño se lo imputa de haber insertado declaraciones falsas en un acta oficial durante un concurso para cubrir el cargo de fiscal general en Lago Puelo.

La Fiscalía de la ciudad de Sarmiento lleva adelante un juicio oral y público contra el abogado Diego Daniel Cruceño, exsecretario permanente del Consejo de la Magistratura, imputado por el delito de falsedad ideológica de documento público, agravada por haber sido cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones.

La investigación se inició a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en un concurso realizado en febrero de 2023 para cubrir el cargo de fiscal general en la localidad de Lago Puelo. Según la acusación de la fiscal Rita Barrionuevo y del funcionario de Fiscalía Alexis Ubilla, Cruceño habría incorporado declaraciones falsas en el acta de cierre del concurso.

De acuerdo con la acusación, el imputado consignó en el documento que no se habían recibido postulaciones para el cargo y que la inscripción de la abogada Silvina Mariana Mendoza había sido rechazada por no acreditar siete años de ejercicio profesional. Además, habría agregado una manifestación en la que se indicaba que la profesional comprendió la situación y se comprometió a presentar la documentación en futuros concursos.

Para los investigadores, estas maniobras privaron a la postulante de la posibilidad de impugnar la decisión y afectaron la transparencia institucional del Consejo de la Magistratura. Por ello, la Fiscalía solicitó que Cruceño sea declarado autor penalmente responsable, con una condena de dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta por cuatro años para ocupar cargos públicos.

En tanto, la defensa a cargo del abogado Pérez Galimberti argumentó que los hechos descriptos no constituyen delito, sino que forman parte de prácticas habituales en el organismo. Sostuvo también que el sumario administrativo no comprobó irregularidades y reclamó la absolución de su cliente.

Durante el debate declararon cuatro testigos —uno de manera presencial y tres a través de medios telemáticos—. Finalmente, el juez Ariel Quiroga anunció que la sentencia será leída el próximo lunes 6 de octubre a las 12:00.