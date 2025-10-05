Cuantioso robo de equipos de audio en el CEMEPA

El Centro Municipal de Educación por el Arte de Caleta Olivia (CEMEPA) fue objeto de un cuantioso robo de equipos de audio e iluminación en la madrugada de este domingo.

Los delincuentes habrían forzado la chapa para ingresar al edificio ubicado en el barrio Unión y se llevaron los costosos elementos, muchos de los cuales fueron adquiridos por rifas que organizan los padres de padres de alumnos que asisten a clases de canto, danzas y teatro, entre otras disciplinas.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda que está ubicada a pocas cuadras ese lugar y se están realizando investigaciones para establecer si la persona que debía oficiar de sereno estaba o no presente, trascendiendo que su turno debía comenzar a las 22:00 del sábado.