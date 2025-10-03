Capacitarán a personal del municipio sobre Ley Micaela

La municipalidad de Caleta Olivia firmó un convenio con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral para implementar un programa de formación integral vinculado a políticas de género.

La rúbrica del documento se concretó este jueves entre la Secretaría de Políticas Integrales Para la Igualdad, a cargo de Paola Ramos y el decano de la Unidad Académica local de la UNPA, magister Claudio Fernández, acompañados por sus respectivos colaboradores (foto).

El concluir el acto, la funcionaria comentó que la primera etapa de capacitación se iniciará la próxima semana y estará destinada a trabajadores de la Secretaría de Gobierno, para luego extenderse a otras áreas de la administración, como parte de las políticas públicas trazadas por el municipio.

“Tratamos de impulsar una plataforma de gobierno que transversalice la perspectiva de género, cuando hablamos de esto, hablamos de todos los marcos normativos que necesitamos conocer, en este caso en la administración pública”, resaltó.

Ramos también destacó la importancia de estudiar los marcos normativos vigentes para que los abordajes que se realizan en las diferentes dependencias sean eficientes y tengan una mirada integral.

Finalmente hizo saber que el espacio de formación será mucho más amplio que un taller y constará de varios encuentros sobre diferentes ejes basados en la Ley Micaela.