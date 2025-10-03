Campaña de salud bucal en el Día del Odontólogo

Con motivo de celebrarse este 3 de octubre el Día del Odontólogo, el Servicio de Odontología del Hospital Zonal de Caleta Olivia instrumentó una campaña de prevención de la salud bucal.

La misma estuvo destinada a niñas y niños de 6 a 12 años y se llevó cabo en horas de la mañana, tanto en los consultorios del nosocomio y Centros Integradores Comunitarios de esta ciudad como así también en centros de salud de Cañadón Seco, Jaramillo y Fitz Roy.

De manera puntual, bajo el lema “por una sonrisa sana”, la campaña consistió en topificación de flúor (aplicación de ese material natural) para prevenir caries.

La jefa del Servicio de Odontología, Alicia Álvarez, acompañada por otras dos profesionales del rubro, Belén Garribia y Camila Rodiño (foto) comentó a El Patagónico que una aplicación de flúor en la dentadura otorga una protección de aproximadamente seis meses.

“El flúor se une al esmalte dentario y hace las veces de escudo contra las caries” explicó Álvarez, acotando que en algunos casos, cuando hay evidencias de caries, es necesario aplicarlo cada tres meses.