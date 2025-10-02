El elenco chubutense aplastó 11-0 a Tunuyán y está entre los ocho mejores del torneo que se juega en Mendoza. Este jueves irá en busca de las “semis” ante Caleta Olivia.

Comodoro goleó y está en cuartos de final del Argentino C15 de Futsal

La selección comodorense C-15 masculina de futsal goleó este miércoles 11-0 a Tunuyán y con ese resultado, se clasificó para los cuartos de final del Torneo Argentino que se disputa en el Polideportivo Poliguay de Guaymallén, en Mendoza.

Comodoro ganó con tres goles de Jonás Oyarzo, dos de Lionel Crespo y Vicente Mandaglio, mientras que completaron el rotundo éxito, Benjamín Fernández, Agustín Maripillán, Thiago Pereyra y Thiago Vera.

De esa manera, Comodoro Rivadavia está entre los ocho mejores y ahora irá en busca de un lugar en las semifinales. Su rival será Caleta Olivia, que fue tercero en la Zona “A”, y con quien se enfrentará este jueves a partir de las 17:45.

El elenco caletense se impuso este miércoles por 9-0 ante Mar Chiquita y con esa victoria se metió en la siguiente instancia del certamen.

Los otros cruces de cuartos serán: Metropolitana-San Rafael, Tucumán-Santa Fe y Gualeguaychú-Mendoza.

……………..

Panorama – 3ª fecha

MIERCOLES 1 – 3ª fecha

En el Polideportivo Poliguay – Guaymallén

- Caleta Olivia 9 / Mar Chiquita 0; Zona A.

- San Rafael 0 / Tucumán 5; A.

- Gualeguaychú 5 / Santa Fe 3; C.

- Rosario 1 / Metropolitana 2; B.

- Tunuyán 0 / Comodoro Rivadavia 11; C.

- Mendoza 4 / El Dorado 1; B.

JUEVES 1 - Cuartos de final

16:00 Metropolitana vs San Rafael.

17:45 Comodoro Rivadavia vs Caleta Olivia.

19:30 Tucumán vs Santa Fe.

21:30 Gualeguaychú vs Mendoza.