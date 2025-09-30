Comodoro empató en el Argentino C-15 de Futsal

El elenco de la Asociación Promocional igualó 2-2 ante Gualeguaychú en su segunda presentación por el Grupo C del torneo que se disputa en Mendoza.

La selección de Comodoro Rivadavia igualó este martes 2-2 ante Gualeguaychú en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Torneo Argentino de Selecciones C-15 de fútbol de salón que se desarrolla en Mendoza.

Con ese resultado, el elenco chubutense suma 3 puntos -lo mismo que el elenco entrerriano- y quedó muy cerca de clasificarse para la próxima instancia del certamen, que organiza la Federación de Fútbol de Salón de Mendoza.

En el otro partido del grupo, Santa Fe se recuperó de la derrota que sufrió en el debut y le ganó 5-2 a Tunuyán de Mendoza, quien es otro de los que se despidió del certamen.

Este miércoles, mientras tanto, Comodoro cerrará su participación en la fase de grupos ante Tunuyán. El partido dará comienzo a las 20.

En otros de los resultados, Caleta Olivia volvió a perder, esta vez 2-0 ante Tucumán y de esa manera se quedó sin chances de avanzar a la próxima instancia. Mientras que en el otro partido de la zona, San Rafael goleó 5-1 a Mar Chiquita, quien también quedó eliminado.

De esa manera, Tucumán y San Rafael definirán este miércoles quien de los dos se queda con el primer lugar del Grupo A.

Mientras tanto, en el Grupo B, Metropolitana superó 4-2 a El Dorado y al cierre de esta edición, Mendoza se medía con Rosario.

……………..

Panorama

MARTES 30 – 2ª fecha

Zona “A”

- Tucumán 2 / Caleta Olivia 0.

- San Rafael 5 / Mar Chiquita 1.

Zona “B”

- Metropolitana 4 / El Dorado 2.

21:30 Mendoza vs Rosario.

Zona “C”

- Comodoro Rivadavia 2 / Gualeguaychú 2.

- Tunuyán 2 / Santa Fe 5.

Programa – 3ª fecha

MIERCOLES 1 – 3ª fecha

14:00 Caleta Olivia vs Mar Chiquita; Zona A.

15:30 San Rafael vs Tucumán; A.

17:00 Gualeguaychú vs Santa Fe; C.

18:30 Rosario vs Metropolitana; B.

20:00 Tunuyán vs Comodoro Rivadavia; C.

21:30 Mendoza vs El Dorado; B.

Foto: Salon Autentico.