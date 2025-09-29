Se trata de Los Matadores Rojo, Juanes Motos, Malvinas Club y Lanús Infantil “B” en la zona “A”, mientras que Los Amigos del Fútbol lidera en la “B”.

El futsal promocional tiene cinco equipos con puntaje ideal en C-13

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana, en el Gimnasio municipal 2, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, cinco equipos se mantienen con puntaje perfecto en la denominación C-13, luego de jugadas cuatro fechas.

En la Zona “A”, mandan Los Matadores Rojo, Juanes Motos, Malvinas Club y Lanús Infantil “B”, mientras que en la “B”, el solitario líder es Los Amigos del Fútbol.

A continuación se detalla todos los resultados, con sus respectivos goleadores, tras disputarse el sábado y domingo en el gimnasio del barrio Pueyrredón, una nueva fecha del futsal formativo.

Panorama

DENOMINACION C-11 2014

4ª fecha

- JM Futsal 3 (Iñaki Gordillo-Benjamín Varas-Ian Almonacid) / PM FC Blanco 0.

- Juanes Motos Futsal 2 (Ignacio Castro-Gonzalo Soto) / PM FC Azul 2 (Augusto Mercado-Jerónimo De Brito).

- Halcones Dorados FC 0 / Lanús Infantil1 (Pedro Carro).

DENOMINACION C-09 2016

4ª fecha

- PM FC Azul 0 / La Super Económica 6 (Ian Alvarado 2-Emanuel Vargas 2-Ciro Flores-Kenai Gómez).

- PM FC Blanco 1 (Valentino Herrera) / MyL Futsal 5 (Stefano Mangieri 2-Santiago Ayala 2-Ciro Oyarzo).

- Nueva Chicago 0 / Lanús Infantil 3 (Thiago Cabral 2-Tahiel Huanchullan).

- PM FC Negro 7 (Eloy Abalos-Cazziano Andrade-Orlando García 4-Julián Tolosa) / Milan F.I 0.

- Halcones Dorados FC 1 (Thomás Quiñonero) / Asturiano Celeste 2 (Lorenzo Pastrana 2).

DENOMINACION C-09 2017

5ª fecha

- El Lobito Futsal 6 (Cristian Barrionuevo-Lionel Viltes–Lautaro Sobarzo-Santino Care 2-Genaro Avilés) / Milan F.I 0.

DENOMINACION C-13

4ª fecha – Zona “A”

- Juanes Motos Futsal 7 (Antonio Ortiz 2-Gonzalo Macías-Juan Cantallops 3-Liguel Aguilar) / LA Cigarra 1 (Genaro Corrales).

- La Super Económica 1 (Stefano Iglesia) / Malvinas Club 4 (Tahiel Morales 2-Ticiano Palma 2).

- Lanús Infantil “B” 6 (Lisandro Hernández 3-Thiago Chaile 3) / Guerreros FC 3 (Benjamín Barrientos-Bastián Hidalgo 2).

5ª fecha – Zona “A”

- MyL Futsal Blanco 0 / Juan XXIII 4 (Manuel Vega-Lautaro Robacio-Ciro Alaniz-Santino Coñocar).

- La Provee Futsal 2 (Gian Rojas-Guido Rey) / Pase de Gol 2 (Agustín Vargas–Benjamín Leiva).

- Los Matadores Rojo 9 (Otoniel Sánchez-Santiago Cabrera 2-Joel Paredes 3-Santiago Pairo 2-Tiago Viana) / Nero Futsal 0.

4ª fecha – Zona “B”

- Lanús Infantil “A” 5 (Giovanni Nieto-Bastián Miranda 3- Juan Cruz Cárdenas) / El Pilar 4 (Ignacio Navarro-Thiago Domínguez 2-Dylan Ojeda).

- 211 Futsal 1 (Kenzon Choque) / Lanús 8 (Leandro Gonzales-Santiago Gonzales-Ian Flores-Daniel Flores 3- Joel Oyarzo-Simón Carrerón).

- La Scaloneta CR 0 / MyL Futsal 2 (Juan Ignacio Llesona).

- Los Amigos del Fútbol 5 (Lautaro Poveda-Leonel Pérez 3-Ian Chaura) / Milan Futsal 2 (Jack Centellas 2).

- Los Matadores Azul 3 (Emanuel Aguilar 3) / Inter 4 (Ciro Pérez-Diego Bravo-Renzo Castellano-Misael Sanhueza).

5ª fecha - Zona “B”

- 211 Futsal1 (Bastián Godoy) / Galácticos 8 (Benjamín Campos-Dylan Miranda-Ian Ledesma 2-Yoel Sanzana 2-Julián Santander-Joaquín Márquez).

- Parma Futsal 1 (Máximo Soto) / Los Matadores Azul 3 (Máximo Martínez-Emanuel Aguilar 2 )

DENOMINACION C-15

3ª fecha - Zona “A”

- Deportivo San Cayetano 8 (Uriel Pérez–Lisandro González-Alan Banegas 3-Ezequiel Saldivia 3 ) / Deportivo DM 4 (Alexis Zambrano).

- C.I.P.A 2 (Angel Herrero-Tomás Muñoz) / Guardianes JL 0.

2ª fecha – Zona “B”

- Nero Futsal 3 (Elías Aguilar-Thiago Acosta 2) / Prekad “B” 5 (Demian Mareco 2-Diego Del Castillo-Neri Rodríguez 2).

- Los Titanes FC Blanco 3 (Bruno Salvo-Yoel Cambell-Joaquín Lavado) / 70/30 Petrosar 0.

DENOMINACION C-17

3ª fecha – Zona “A”

- El Lobito 2 (Thiago Balcón–Juan Fernández) / C.I.P.A 0.

- Deportivo Los Teros 2 (Brian González-Ramiro Teiguel) /

Deportivo DM Blanco 2 (Thiago Urquiza-Joaquín Barrientos).

4ª fecha – Zona “A”

- Prekad 4 (Bautista Kuhn-Santino Echegaray-Facundo Maya-Lautaro Muñoz) / 707 Futsal 2 (Brandon Márquez-Lautaro Muñoz).

- Amigos del Poli 9 (Nicolás Serrano-Gabriel Ricardi-Gonzalo Santander 2-Benjamín Flores 2-Marcelo Carrazco 2- Josíah Páez) / Deportivo DM Blanco 0.

3ª fecha - Zona “B”

- Lanús “A” 4 (Bautista Echeverría-Dylan Molina-Genaro Rivas-Maximiliano Gonzales) / Deportivo San Cayetano 1 (Uriel Saldivia).

- MyL Futsal 4 (Ian Sánchez 2-Ivo Gallardo-Julián Martínez) / Guardianes JL 4 (Leandro Acosta 2-Santiago Lagos- Gabriel Sánchez).

4ª fecha – Zona “B”

- Deportivo DM Negro 1 (Matías Mercado) / Deportivo San Cayetano 1 (Lautaro Remolcoy).

- Luz y Fuerza 5 (Ismael Mansilla 2-Joaquín Mardones-Santiago Flores-Martín González) / Juan XXIII 1 (Benjamín Alaniz).