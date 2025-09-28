Será este lunes desde las 16 en el Polideportivo Poliguay de Guaymallén, Mendoza. Participan 12 selecciones.

Comodoro debuta ante Santa Fe en el Argentino C-15 de Futsal

La selección comodorense C-15 masculina de futsal hará este lunes su debut ante Santa Fe en el Torneo Argentino de la categoría a celebrarse hasta el 4 de octubre en el Polideportivo Poliguay, en la localidad de Guaymallén, Mendoza.

El partido dará comienzo a las 16, en el escenario mencionado y en donde se disputará de manera completa el torneo, que organiza la Federación de Fútbol de Salón de Mendoza (FEFUSA) y fiscaliza la Confederación Argentina (CAFS).

Comodoro Rivadavia integra la Zona “C”, grupo en donde en la segunda fecha -el martes- se medirá ante el representativo de Gualeguaychú (Entre Ríos) y un día después ante el mendocino Tunuyán.

El equipo, que representa a la Asociación Promocional de Futsal, se encuentra integrado por los siguientes jugadores: Matías Emiliano Navarro (CyS Futsal), Santino Manuel Mansilla (Fortaleza), Jonás Isaías Oyarzo (Fortaleza), Agustín Maripillán (La Super Económica), Benjamín Fernández (La Super Económica), Lionel Crespo (La Super Económica), Thiago Sebastián Vera Romero (Lanús), Bruno Adiel Toro (Lanús), León Pinda (MyL Futsal), Vicente Mandaglio (MyL Futsal), mientras que el resto de los convocados son de Los Titanes FC Negro: Thiago Fabián Pereyra, Dante Isaías González, Juan Ignacio Melián, Agustín Ezequiel Carrizo y Leonel Alfredo Villafañe.

El cuerpo técnico lo conforman Juan Sanzana (entrenador), Marcos Núñez (asistente técnico), Javier Romero (preparador físico), Santino Rivas (entrenador de arqueros), mientras que el coordinador es Marcelo Ramos.

La zona “A” la integran Caleta Olivia, San Rafael, Mar Chiquita y Tucumán, mientras que la “B” está compuesta por Mendoza, Rosario, El Dorado y Metropolitana.

Cabe destacar que el acto inaugural del certamen se realizará este mismo lunes a partir de las 20:30.